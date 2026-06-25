El cambio que sacude al Mundial 2026: por qué el duelo directo ahora vale más que los goles | Foto: EFE
El cambio que sacude al Mundial 2026: por qué el duelo directo ahora vale más que los goles | Foto: EFE
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo ha transformado su estructura deportiva con la histórica inclusión de 48 selecciones y una nueva fase de eliminación adicional, sino que ha redefinido por completo las reglas de juego fundamentales en la fase de grupos. La polémica implementación de un nuevo protocolo de desempate, que prioriza estrictamente el enfrentamiento directo por encima de la tradicional diferencia de goles, ha generado una expectación global sin precedentes, obligando a las selecciones a cambiar sus planes para asegurar su lugar en el torneo sin depender de otros resultados o de hacer cuentas ajenas. Este ajuste reglamentario revoluciona la forma en que los aficionados perciben cada minuto de los juegos. A continuación, te contamos todos los detalles de esta nueva regla y más detalles de la actual edición.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.