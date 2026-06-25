El Mundial 2026 no solo ha transformado su estructura deportiva con la histórica inclusión de 48 selecciones y una nueva fase de eliminación adicional, sino que ha redefinido por completo las reglas de juego fundamentales en la fase de grupos. La polémica implementación de un nuevo protocolo de desempate, que prioriza estrictamente el enfrentamiento directo por encima de la tradicional diferencia de goles, ha generado una expectación global sin precedentes, obligando a las selecciones a cambiar sus planes para asegurar su lugar en el torneo sin depender de otros resultados o de hacer cuentas ajenas. Este ajuste reglamentario revoluciona la forma en que los aficionados perciben cada minuto de los juegos. A continuación, te contamos todos los detalles de esta nueva regla y más detalles de la actual edición.

¿POR QUÉ EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SELECCIONES SE HA CONVERTIDO EN LA PRIORIDAD PARA DEFINIR EL AVANCE?

La FIFA ha decidido dejar atrás la histórica fórmula que premiaba la diferencia de goles global, vigente desde México 1970 hasta la pasada cita en Qatar, con el objetivo de elevar el nivel de competitividad.

La lógica detrás de esta modificación, aplicada previamente en el Mundial de Clubes 2025, es clara: se busca erradicar la especulación con los resultados y otorgar mayor peso a los duelos mano a mano, los cuales ofrecen una radiografía mucho más fidedigna del desempeño de los equipos en el terreno de juego.

Esta medida permite que selecciones con pasos sólidos, como México en el actual Grupo A, aseguren su boleto a la siguiente fase de manera prematura y sin importar lo que ocurra en otros enfrentamientos de su sector.

Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿CÓMO SE DETERMINA LA POSICIÓN DE LOS EQUIPOS SI LA IGUALDAD PERSISTE?

El reglamento establece un camino estructurado de siete pasos, organizados jerárquicamente en el artículo 13, para dirimir cualquier empate. Si el primer filtro falla, se procede de la siguiente manera:

Se evalúa el mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión. Luego, se considera la diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión Posteriormente, se analiza el mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Si el panorama sigue estancado, el reglamento ordena revisar el desempeño general en todo el grupo. Primero se verá quién tiene una mejor diferencia de goles en todos sus partidos y, si continúa el empate, se contará quién anotó más goles en total.

En caso de que la igualdad sea absoluta, se revisará un sistema de puntos basado en el comportamiento y disciplina dentro del campo, donde se descuentan puntos por tarjetas recibidas.

Como última instancia, si nada de lo anterior logra romper el empate, se tomará en cuenta la posición oficial de cada selección en el Ranking FIFA del 11 de junio de 2026, según informa la plataforma Olympics.

Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿QUÉ IMPLICA EL NUEVO SISTEMA DE CONDUCTA DEPORTIVA PARA LOS JUGADORES?

Como mencionamos, el ordenamiento de los cuadros también depende ahora de la disciplina en la cancha, un rubro donde las amonestaciones restan puntos de manera acumulativa para el equipo, incluyendo al personal técnico. El sistema de penalizaciones castiga severamente la indisciplina:

Cada cartulina amarilla representa una resta de un punto.

Las expulsiones por doble amonestación quitan tres unidades.

Las tarjetas rojas directas reducen el puntaje en cuatro.

Recibir una tarjeta amarilla seguida de una roja directa es la sanción máxima, restando cinco puntos al registro del equipo.

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