Los fanáticos del fútbol peruano y la prensa especializada consideran a Roberto Palacios como uno de los volantes más destacados que han vestido la camiseta de la selección peruana. El famoso ‘Chorri’ poseía gol, asistencia y un disparo de larga distancia que podía superar a los arqueros más destacados de Sudamérica, como fue el caso del paraguayo José Luis Chilavert, por ejemplo. A propósito de ello, el exmediocampista de Sporting Cristal contó cómo fue la experiencia de enfrentar a Ronaldo y Ronaldinho, dos de los futbolistas más icónicos de la historia de Brasil.

El ‘Chorri’ Palacios contó cómo fue jugar contra Ronaldo y Ronaldinho: “No me gustaría volverlos a enfrentar”

“Me haces una pregunta tan difícil. No me encantaría volverlos a enfrentar. No sabes la calidad de jugadores que eran. La forma en cómo ellos se paraban en el campo. La madurez que tenían, la confianza que tenían y la calidad creo que es de más decírsela”, empezó diciendo el Chorri en ‘Conseñal TV’.

Luego, Palacios continuó con su relato, pero hizo hincapié en la calidad de ser humano de Ronaldinho. “Pero estar en frente de esos dos monstruos quién no se va a motivar, porque yo decía, ellos son buenos, yo también soy bueno. Por eso, al final, cuando me los encuentro en un evento, pues nos saludamos, nos abrazamos y conversamos. Ronaldinho es un tipazo”.

Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios sobre el presente del fútbol peruano

En une entrevista para ‘Conseñal TV’, el ‘Chorri’ fue consultado sobre el momento complicado que viene atravesando nuestro fútbol. En ese sentido, el ídolo del cuadro cervecero criticó el famoso estilo del ‘chocolate’.

Al preguntarle sobre si este le ha hecho daño a que hayan pocos remates de fuera del área, el ex10 de la Blanquirroja no tuvo reparos en declarar de manera contundente. “Con chocolate no ganas. Co chocolate te traigo un montón de jugadores de Copa Perú, que te dan harto chocolate y machos. Hay que buscar que seamos eficaces”.

Qué más dijo el ‘Chorri’ Palacios

Luego, el ‘Chorri’ añadió: “Que demos pase gol. Por eso, cuando vas a extranjero eso está en las estadísticas. En las estadísticas no están viendo cuánto corres, cuánta distancia largas. Es cuántos pases de gol das, cuántas pelotas recuperas y cuántas pelotas das al compañero, eso es lo que consigue un jugador titular”.

Roberto Palacios es uno de los volantes históricos de la selección peruana. (Foto: El Comercio)

Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios sobre su imitación en “El especial del humor”

En el programa “Chorri Golazos” de YouTube, donde el ‘Chorri’ Palacios ejerce como conductor, el exfutbolsita tuvo como invitado al comediante Walter Ramírez, popularmente conocido como ‘Cachito’, y aprovechando su presencia en el show, recordó que sus compañeros de la selección peruana le molestaban a raíz de la imitación sobre él, la cual se hizo popular en el programa “El especial del humor”.

El ex jugador de Sporting Cristal señaló que fue objeto de bromas constantes por parte de sus colegas, mencionando que incluso le llegaban a pedir apoyo de manera sarcástica con la frase “Apóyame”, popularizada por el imitador. Esta situación lo calificó entre risas como “bullying”, pero no de manera negativa.

“Cuando estaba en la selección y había hecho la parodia, sí me molestaban. Flavio, Julinho, Coyote, Pablo, todos me molestaban por supuesto. ‘¡Apóyame Chorri!’ Eso no pasaba desapercibido. Gracias a mi compadre. Imagínate, también he tenido mi bullying dentro de la selección”, reveló el exdeportista.