El ex jugador de la selección peruana, Roberto Carlos Palacios, más conocido como “El Chorri”, fue entrevistado por Kenji Fujimori en su programa digital “Tampoco Tampodcast”. Durante la conversación, comentó sobre el desempeño de Christian Cueva y cómo su actitud frente a las diversas polémicas de la farándula en las que se había visto envuelto afectó su carrera como futbolista.

En ese contexto, no dudó en mencionar su encuentro con Cueva y cómo lo había aconsejado para que tomara las riendas de su trayectoria en el fútbol. Además, emitió otras opiniones sobre el fútbol peruano que generaron gran repercusión en los usuarios de las redes sociales. Conoce todo lo mencionado por Palacios a través de esta nota.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE “EL “CHORRI” PALACIOS EN RELACIÓN A CHRISTIAN CUEVA?

Consultado por Kenyi Fujimori sobre cómo veía el futuro de Cueva en el ámbito profesional y si era necesario considerar un reemplazo eventual, el ‘Chorri’ Palacios no dudó en responder de manera contundente. Señaló que la edad del futbolista podría empezar a pasarle factura, sin olvidar las diversas polémicas en las que se vio envuelto de manera negativa, lo que afectó considerablemente su estado físico y, en consecuencia, perjudicó su desempeño. “Hay que ir buscando (un reemplazo) porque él tiene 34 años, ya está en su descuento, pero él ha venido con problemas ya años atrás”, comentó.

Ante la interrogante de Kenyi sobre si dichos problemas iban sumando y deteriorando el avance futbolístico del deportista, Palacios se pronunció: “Te subes de peso, bajas, vuelves a subir. Estás (envuelto) en polémicas, eso no es bueno. Me hubiera encantado que él haya entendido y termine sus años disfrutando de su gran juego, y no lo ha hecho”.

¿QUÉ LE ACONSEJÓ EL “CHORRI” PALACIOS A CHRISTIAN CUEVA DURANTE UNA CHARLA QUE MANTUVIERON?

De acuerdo con lo señalado por el mismo Chorri Palacios, él comentó que tuvo una conversación con Cueva, en la que, basándose en su larga experiencia en el fútbol, lE aconsejó de manera positiva, mencionando que debía priorizar su carrera y dejar de lado cualquier distracción. Además, recalcó que, pese a sus palabras, el actual jugador de Cienciano no las tomó en cuenta y cometió diversos errores a lo largo de su vida.

“Yo conversé una vez con él en la Videna y le dije que disfrutara sus últimos años que le quedan de profesional. Después iba a tener tiempo para hacer lo que quiera: cantar, salir a bailar y todo eso”, expresó Palacios evidentemente apenado por la situación.

¿EL “CHORRI” PALACIOS CONSIDERA QUE HAY OTRO “10″ PARA LA SELECCIÓN PERUANA?

Frente al cuestionamiento que se le realizó, donde se mencionan candidatos como Sergio Peña o Piero Quispe para asumir el rol de ‘diez’ en el equipo, el Chorri comentó que no consideraba que fueran los indicados para representar ese número, ya que, bajo su percepción, no los veía como esos jugadores capaces de cargar con el equipo.

“No son 10, ellos son 8, pero no son ese jugador talentoso que pueda ponerse el equipo al hombro. Estamos caídos de 10″, culminó.