Roberto Palacios es voz autorizada para los hinchas del fútbol peruano, pues es considerado como uno de los mejores volantes que vistieron la camiseta de la selección peruana. El popular ‘Chorri’ tenía gol, asistencia y un remate de larga distancia que lo llevó a ser de los mejores futbolistas de su época en Sudamérica. A propósito de ello, el ídolo de Sporting Cristal expreso su fastidio hacia Mateo Garrido Lecca, comediante y conductor de un espacio digital deportivo, por haberse burlado de unos cánticos de la hinchada celeste.

El ‘Chorri’ Palacios le respondió a Mateo Garrido Lecca por burlarse de la hinchada de Sporting Cristal: “Este pata sale a hacerse famoso”

“Este pata viene a hacerse el famoso, lamentablemente quiere ganar un poco de popularidad y esto no es así. Primero es el respeto. Luego pidió disculpas y se dio cuenta después de lo que había hecho. La gente que lo rodea debería explicarle lo que son estas cosas porque no es así”, comentó el ‘Chorri’ en su programa ‘Chorri Golazos’.

¿Qué dijo Mateo Garrido Lecca sobre los cánticos de la hinchada de Sporting Cristal?

“Y que cante occidente, la la la la. ¿Quién canta tu barra? ¿Nubeluz? ¿María Pía y Timoteo? ¿Topogiogio? Por favor, no saben de criterio”, fue lo que comentó Garrido Lecca por medio de un stream en su canal de YouTube.

Sin embargo, días después, el mismo comediante publicó un comunicado pidiendo disculpas a los fanáticos rimenses. “Ayer, en un stream de comedia, hice una joda a un cántico de la hinchada de Cristal, como tantas otras jodas que se hacen en el mundo del fútbol. Ofrezco mis disculpas públicas por el exceso en la joda, sin entender el contexto e historia de ese cántico, y lamento haber ofendido a la hinchada celeste. Ganaron bien en la cancha y ahí debe quedar todo. La pelota no se mancha”.

Roberto Palacios es considerado uno de los mejor '10 que tuvo Perú en su historia.

Mateo Garrido Lecca es comediante y también opina sobre fútbol desde espacios digitales.

El ‘Chorri’ Palacios critica el presente del fútbol peruano: “Con el chocolate no ganas”

En una entrevista para ‘Conseñal TV’, el ‘Chorri’ fue consultado sobre el momento complicado que viene atravesando nuestro fútbol. En ese sentido, el ídolo del cuadro cervecero criticó el famoso estilo del ‘chocolate’.

Al preguntarle sobre si este le ha hecho daño a que hayan pocos remates de fuera del área, el ex10 de la Blanquirroja no tuvo reparos en declarar de manera contundente. “Con chocolate no ganas. Co chocolate te traigo un montón de jugadores de Copa Perú, que te dan harto chocolate y machos. Hay que buscar que seamos eficaces”.

Qué más dijo el ‘Chorri’ Palacios

Luego, el ‘Chorri’ añadió: “Que demos pase gol. Por eso, cuando vas a extranjero eso está en las estadísticas. En las estadísticas no están viendo cuánto corres, cuánta distancia largas. Es cuántos pases de gol das, cuántas pelotas recuperas y cuántas pelotas das al compañero, eso es lo que consigue un jugador titular”.

¿Cómo molestaban sus compañeros de selección peruana al ‘Chorri’ Palacios?

En el programa “Chorri Golazos” de YouTube, donde el ‘Chorri’ Palacios ejerce como conductor, el exfutbolsita tuvo como invitado al comediante Walter Ramírez, popularmente conocido como ‘Cachito’, y aprovechando su presencia en el show, recordó que sus compañeros de la selección peruana le molestaban a raíz de la imitación sobre él, la cual se hizo popular en el programa “El especial del humor”.

El ex jugador de Sporting Cristal señaló que fue objeto de bromas constantes por parte de sus colegas, mencionando que incluso le llegaban a pedir apoyo de manera sarcástica con la frase “Apóyame”, popularizada por el imitador. Esta situación lo calificó entre risas como “bullying”, pero no de manera negativa.