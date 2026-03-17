Por Redacción EC

El pasado 14 de marzo, Universitario de Deportes venció por 2 a 0 a UTC de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado se da luego de los diversos cuestionamientos que recibió el técnico Javier Rabanal por el mal planteamiento del equipo crema en las últimas fechas, periodo en el que ha recibido siete goles y ha marcado once tantos. Así, con este triunfo, los de Ate escalaron al tercer lugar de la tabla de posiciones, a tres puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas. Sin embargo, lejos de ser un alentador resultado con miras a sus aspiraciones de fin de año, el partido se vio empañado por supuestos actos de racismo contra un jugador del cuadro cajamarquino, lo que obligó al árbitro a activar el protocolo que corresponde por segunda vez en la historia del fútbol peruano. Frente a esta compleja situación, el Ministerio de Cultura (Mincul) lanzó un comunicado que sorprendió a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.