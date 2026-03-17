El pasado 14 de marzo, Universitario de Deportes venció por 2 a 0 a UTC de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado se da luego de los diversos cuestionamientos que recibió el técnico Javier Rabanal por el mal planteamiento del equipo crema en las últimas fechas, periodo en el que ha recibido siete goles y ha marcado once tantos. Así, con este triunfo, los de Ate escalaron al tercer lugar de la tabla de posiciones, a tres puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas. Sin embargo, lejos de ser un alentador resultado con miras a sus aspiraciones de fin de año, el partido se vio empañado por supuestos actos de racismo contra un jugador del cuadro cajamarquino, lo que obligó al árbitro a activar el protocolo que corresponde por segunda vez en la historia del fútbol peruano. Frente a esta compleja situación, el Ministerio de Cultura (Mincul) lanzó un comunicado que sorprendió a más de uno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EL MINISTERIO DE CULTURA SOBRE LOS SUPUESTOS ACTOS DE RACISMO EN EL ESTADIO MONUMENTAL?

Por la jornada 7 de la Liga 1, a pocos minutos de finalizar el partido entre Universitario de Deportes y UTC, el árbitro Michael Espinoza activó, por segunda vez en la historia del fútbol peruano, el protocolo antirracismo por presuntos gritos discriminatorios en contra de Ángelo Campos, arquero del conjunto cajamarquino. Esto generó que se realice el gesto de los brazos cruzados, el cual indicaría que se habría producido un acto de carácter racista en el Estadio Monumental. A pesar de que el administrador Franco Velazco aseguró que no hubo gritos despectivos desde la tribuna sur durante el penal, sino que la hinchada coreaba “Tunche” para pedir que José Rivera ejecutara el disparo, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado instando a las principales instituciones esclarecer lo sucedido y, de encontrar culpables, procederá con las sanciones como indica la actual normativa.

“El Ministerio de Cultura expresa su rechazo frente al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el encuentro deportivo entre los clubes Universitario de Deportes y Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), luego de que se reportaran frases de connotación racista provenientes de la tribuna sur contra un jugador del equipo cajamarquino, lo que motivó la activación del protocolo antirracismo. Los hechos denunciados vulneran la dignidad de las personas y trasgreden el principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano debe garantizar. Las expresiones racistas en espacios deportivos no solo afectan a quienes las reciben directamente, sino que además normalizan prácticas de discriminación que deben ser erradicadas”, indica la misiva.

FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO APERTURA LIGA 1