Erick Noriega se ha convertido en una de las jóvenes promesas que más atención ha despertado en el fútbol peruano. Luego de destacar con Alianza Lima, el mediocampista dio el salto al Gremio de Brasil. A pesar de un inicio prometedor, su rendimiento se vio opacado tras cometer dos penales en el clásico frente a Internacional de Porto Alegre, situación que lo llevó a romper en llanto en pleno campo de juego. En este contexto, José el ‘Puma’ Carranza decidió darle un consejo.

¡El consejo que nadie esperaba! El ‘Puma’ Carranza brinda su apoyo a Erick Noriega por los penales cometidos y le recomienda jugar en esta posición: “Tiene que ser...”

En Trivu TV analizaron el presente del ‘Samurai’ y destacaron el apoyo que recibió del plantel de Gremio tras sus errores. El exUniversitario dijo que no cualquier club ofrece ese tipo de apoyo, algo que —según dijeron— solo se ve en instituciones verdaderamente inmensas. No obstante, el exvolante también sugirió que su verdadero lugar está en la zaga central, ya que en la primera línea del mediocampo no muestra la intensidad física que el puesto exige.

“Cuando son esta clase de equipos grandes como Gremio, te ayudan, pero cuando es un equipo chico, al peruano le cuesta. ¿Quiénes fueron los peruanos que estuvieron en equipos grandes? Solamente Pizarro, ‘Loco’ Vargas”, empezó diciendo Carranza.

“Si Erick Noriega se pone en punto, se lo lleva de encuentro a Walter Kannemann. Un ‘6’ tiene que ser combativo y no lo es,él debe jugar de back central. En el medio tienes que correr, por ejemplo (Pedro) Aquino es trajinador y él no es trajinador”, agregó el ‘Puma’.

El 'Puma' Carranza le envió un mensaje a Erick Noriega. (Foto: Andina)

¡Lágrimas en el vestuario! Mano Menezes conmueve a Erick Noriega con poderosa arenga tras fatídicos penales: ‘Todo lo que hiciste allí…"

El club brasileño publicó un video en el que se ve como Mano Menezes, técnico del equipo brasileño, lo arenga y lo respalda, al igual que sus compañeros, en una charla en el vestuario.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, dice la primera publicación de las redes de Gremio.

Luego, en el video mencionado, podemos escuchar el sentido mensaje del experimentado estratega brasileño. “Todo lo que hiciste allí son del tipo que levanta la cabeza”, comentó Menezes, emocionando a Noriega y a sus otros dirigidos.

¿Por qué Noriega es querido por el hincha de Alianza Lima?

Recordemos que Noriega, pese a no ser campeón, es un jugador muy querido por el hincha de Alianza. En su paso por el denominado ‘equipo del pueblo’ demostró un gran nivel y expresó siempre su cariño hacia el fanático ‘íntimo’.