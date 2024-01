Alianza Lima inició su pretemporada 2024 al mando de Alejandro Restrepo, y el lunes 15 de enero fueron presentados los futbolistas que representarán a la institución tanto en Liga1 como Copa Libertadores. Con prácticamente plantel renovado, el cuadro blanquiazul afrontará ambos torneos siendo Carlos Zambrano el gran ausente y jugador que desató la polémica a raíz de la decisión tomada por la nueva gerencia deportiva liderada por Bruno Marioni, quien descartó su continuidad. A propósito de esta disyuntiva mediática, conoce qué dijo el popular ‘Kaiser’, y cuáles fueron las duras declaraciones dirigidas hacia los directivos ‘íntimos’.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE SU ALEJAMIENTO DE ALIANZA LIMA Y LA DECISIÓN TOMADA POR LA GERENCIA DEPORTIVA?

Bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, DT colombiano de 41 años, Alianza Lima arrancó una renovada pretemporada, y más allá de las caras nuevas, también resaltan los nombres de quienes no renovaron o fueron apartados pese a tener contrato vigente como es el caso de Carlos Zambrano.

El defensor central no jugará por los ‘íntimos’ en 2024, según lo revelado por Bruno Marioni, gerente deportivo de la institución que en conferencia de prensa destacó la importancia de contar con un perfil de futbolista que mantenga disciplina en todo ámbito.

A propósito de estas declaraciones vertidas el 5 de enero, Carlos Zambrano reapareció públicamente en el programa de la Futmax League que él preside, rompiendo su silencio para cuestionar la decisión tomada por los directivos de Alianza Lima, y asimismo criticar las formas de comunicar su alejamiento.

“Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa y no me comentó nada”, manifestó el ‘Kaiser’ de manera tajante y visiblemente controversial, precisando además que durante las próximas dos semanas tratará de aclarar su situación porque “aún tengo contrato con Alianza Lima y debo resolver temas en casa”.

Carlos Zambrano fue claro en afirmar que aún no es notificado sobre su alejamiento de manera formal u oficial, y por ese motivo prefiere “encarar cara a cara” a los “dirigentes que han llegado”, y evitar dimes y diretes en redes sociales u otros medios.

“(A mí no me gusta) dar mensajitos por la televisión o dar entrevistas, no me interesa eso”, puntualizó el defensor peruano a modo de crítica y aparentemente en relación a las declaraciones de Bruno Marioni brindadas en conferencia de prensa del viernes 5 de enero acerca de la decisión de no considerarlo como parte de la estructura deportiva ideada para la temporada 2024.

Finalmente, el ‘Kaiser’ expresó en Futmax que no es “como ellos”, y nada le costaría “soltar bombitas”, pero “no quiero causarle malestar a nadie, prefiero comérmela yo mismo”.

ALIANZA LIMA: ¿CARLOS ZAMBRANO NO QUISO REUNIRSE CON NÉSTOR BONILLO?

Las expresiones vertidas y mensajes dirigidos por Carlos Zambrano hacia la nueva gerencia deportiva de Alianza Lima cuya cara visible es Bruno Marioni, pero también participa activamente Néstor Bonillo, causaron revuelo en redes y medios periodísticos.

A propósito de sus controversiales comentarios por el definido alejamiento del cuadro ‘íntimo’, Diego Rebagliati en “Al Ángulo” reveló que ambos directivos si tuvieron la intención de reunirse con el ‘Kaiser’, pero la negativa se produjo por una llamativa razón.

“Tengo entendido que Bonillo le pidió una reunión y ello nunca se concretó”, empezó a contar el comentarista deportivo que labora para Movistar, destacando que el motivo fue porque Carlos Zambrano “estaba de vacaciones”.

🎙️ @diegoreba22 sobre Carlos Zambrano: “Tengo entendido que Bonillo le pidió una reunión y no se concretó no porque Néstor no quisiera sino porque Zambrano entendía que estaba de vacaciones. Hay un montón de cosas que Carlos no ha hecho como para decir quiero estar en Alianza”.… pic.twitter.com/0O9D4ZhQaL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) January 17, 2024

Diego Rebagliati cuestionó, también, el interés que demostraría el defensor central de 34 años por continuar jugando por Alianza Lima considerando la reunión frustrada con Néstor Bonillo para precisamente conversar acerca del proyecto con miras al 2024, expresando que “hay un montón de cosas que Carlos no ha hecho como para estar, como para decir ‘quiero estar’”, pese a que desde fines de diciembre se encuentra entrenando o preparándose físicamente de forma personal.

NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DE CARLOS ZAMBRANO COMO JUGADOR DE ALIANZA LIMA EN 2023

- Partidos jugados entre Liga1 y Copa Libertadores 2023: 25

- Minutos jugados entre Liga1 y Copa Libertadores 2023: 1.906

- Goles anotados en 2023:

02 tantos vs Deportivo Municipal / Torneo Apertura

- Tarjetas amarillas: 10

- Tarjetas rojas: 1