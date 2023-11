Universitario de Deportes repitió lo ocurrido en el año 1999 al celebrar un nuevo campeonato en la cancha de su clásico rival, Alianza Lima. Los cremas vencieron a los blanquiazules en los play off de la final de la Liga 1 Betsson 2023 y lograron coronarse como los nuevos campeones del fútbol peruano. Este nuevo logro vendría a ser la estrella número 27 de la historia del club.

Tras la obtención del nuevo título, los hinchas cremas recurrieron a las redes sociales para festejar el campeonato y compartir sus impresiones sobre todo lo que se vivió en el partido de vuelta de la final, el cual se disputó en el estadio Alejandro Villanueva.

Una de las personas que celebró la nueva estrella fue Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, quien destacó el esfuerzo de todos los involucrados con la “U”, pero tambien aprovechó para amenazar a la compañía Gremco.

¿CUÁL FUE EL CONTUNDENTE MENSAJE DE JEAN FERRARI TRAS EL NUEVO TÍTULO DE UNIVERSITARIO?

Tras la obtención de la estrella 27 de Universitario de Deportes, Jean Ferrari expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que tuvo una operación exitosa y destacó el nuevo título del equipo. “Gracias Dios por todo, mi operación salió muy bien y este título (27) es gracias al esfuerzo de todos”, señaló el profesional.

Sin embargo, una hora después de la publicación y en medio de las celebraciones, el administrador resaltó que no se ha olvidado de Gremco, compañía a quien la “U” mantiene una enorme deuda y a quien Ferrari considera que ha hecho mucho daño al equipo. “Hey gremco no crean que me he olvidado de ustedes, tanto daño le han hecho a la U, pronto se les devolverá”, sostuvo.

Hey gremco no crean que me he olvidado de ustedes, tanto daño le han hecho a la U, pronto se les devolverá. — Jean Ferrari (@jferrari5) November 9, 2023

¿CUÁNTO ES LA DEUDA ACTUAL DE UNIVERSITARIO CON GREMCO?

En febrero del presente 2023, Jean Ferrari participó en una entrevista con Willax Deportes y habló sobre la deuda que Universitario mantienen con Gremco. En dicha conversación, señaló que la deuda está cerca a los 110 millones de dólares, pero que está congelada.

“La deuda ha quedado congelada en una cifra que son cerca de 110 millones de dólares (450.000 o 500.000 millones de soles, aproximadamente). Eso en deuda concursal”, señaló.

¿CUÁNDO CELEBRARÁ UNIVERSITARIO SU NUEVO TÍTULO CON SUS HINCHAS?

Tras el silbato final del partido de vuelta de la final de la Liga 1 Betsson 2023, las luces del estadio Alejandro Villanueva se apagaron y amargaron la fiesta de Universitario, por lo que tampoco pudieron recibir su nuevo trofeo.

En este sentido, el cuadro crema se pronunció respecto a lo sucedido, rechazando completamente las acciones ocurridas el pasado miércoles 8 de noviembre. Asimismo, anunció que el siguiente domingo se llevarán a cabo las celebraciones del nuevo título en el estadio Monumental con las presencia de sus hinchas-

“El club Universitario de Deportes deplora los hechos ocurridos en el estadio Alejandro Villanueva durante la final de vuelta del torneo local.

Nuestros jugadores, comando técnico y comitiva presente en el clásico fueron expuestos al peligro durante el encuentero deportivo y finalizado el mismo. Se arrojaron begalas al terreno de juego; se apagaron las luces para evitar la premiación y durante el apagón, personal del club Alianza Lima intentó agredir a los integrantes de nuestro primer equipo, quienes celebraban el triunfo. El plantel profesional tuvo que ser retirado cuando un grupo de hinchas ingresó al campo.

Por todo lo mencionado exigimos a las autoridades sancionar ejemplarmente a los responsables. La fiesta deportiva no debe empañarse por hechos vergonzosos que ponen en riesgo la integridad de las personas.

Antes esta situación, que impidió la realización de la ceremonia de premiación del campeonato de la Liga 1 2023, el club Universitario de Deportes anuncia que el desarrollo de la misma se llevará a cabo este domingo 12 de noviembre a las 3:00 p.m. en nuestro estadio, el Monumental U Marathon. Esperamos a toda la hinchada crema para celebrar la obtención de la estrella 27. En las próximas horas se informará más detalles de erste evento”, se podía leer en el comunicado.