En pleno programa ‘El último aliento’, Juan ‘Chiquito’ Flores protagonizó un episodio controversial al opinar sobre la denuncia por violencia que una joven presentó en Argentina contra los futbolistas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, pertenecientes a Alianza Lima. Su comentario, considerado desafortunado, generó rechazo inmediato.

El desatinado comentario de Juan ‘Chiquito’ Flores sobre la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco que genera polémica en redes

Durante su participación, Flores afirmó que si una mujer y un hombre se encuentran en un hotel, la intención rara vez se limita a una conversación.

“Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices ‘amiga, estoy en el hotel’.Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara”, dijo el exgolero.

El exportero agregó: “La gente me va a decir ‘tú también haces lo mismo’.No, es que cuando uno invita a alguien al hotel es para qué, para echarme a dormir y contarnos cuento. Tampoco es así”.

Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

12:00 Sport Huancayo vs. Alianza Lima

15:15 UTC vs. Atlético Grau

Sábado 31 de enero

13:00 Sport Boys vs. Chankas CYC

15:15 Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

18:30 Melgar vs. Cienciano

Domingo 1 de febrero

13:00 Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

15:15 Alianza Atlético vs. Cusco FC

18:00 Universitario vs. ADT

Lunes 2 de febrero

15:00 Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua

¡Sin rodeos! Jorge Fossati no se guarda nada y habla sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario

Jorge Fossati quedará en la memoria de los hinchas de Universitario para siempre. El técnico uruguayo comandó el plantel de Ate en la obtención del título 2023 y 2025, campeonatos que formaron parte del histórico tricampeonato merengue. En este contexto, el experimentado estratega se refirió a la llegada de Javier Rabanal como su reemplazante.

“Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere”, dijo el ‘Nono’ en Radio Exitosa.

Asimismo, el exentrenador de la ‘U’ aseguró que si las autoridades cremas eligieron al español como su sustituto, no tiene tiene dudas que fue la mejor opción. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”.