El desatinado comentario de Juan ‘Chiquito’ Flores sobre la denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco que genera polémica en redes

En pleno programa ‘El último aliento’, Juan ‘Chiquito’ Flores protagonizó un episodio controversial al opinar sobre la denuncia por violencia que una joven presentó en Argentina contra los futbolistas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, pertenecientes a Alianza Lima. Su comentario, considerado desafortunado, generó rechazo inmediato.
Durante su participación, Flores afirmó que si una mujer y un hombre se encuentran en un hotel, la intención rara vez se limita a una conversación.
“Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices ‘amiga, estoy en el hotel’.Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara”, dijo el exgolero.
El exportero agregó: “La gente me va a decir ‘tú también haces lo mismo’.No, es que cuando uno invita a alguien al hotel es para qué, para echarme a dormir y contarnos cuento. Tampoco es así”.
Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026
Viernes 30 de enero
12:00 Sport Huancayo vs. Alianza Lima
15:15 UTC vs. Atlético Grau
Sábado 31 de enero
13:00 Sport Boys vs. Chankas CYC
15:15 Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
18:30 Melgar vs. Cienciano
Domingo 1 de febrero
13:00 Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
15:15 Alianza Atlético vs. Cusco FC
18:00 Universitario vs. ADT
Lunes 2 de febrero
15:00 Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua
¡Sin rodeos! Jorge Fossati no se guarda nada y habla sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario
Jorge Fossati quedará en la memoria de los hinchas de Universitario para siempre. El técnico uruguayo comandó el plantel de Ate en la obtención del título 2023 y 2025, campeonatos que formaron parte del histórico tricampeonato merengue. En este contexto, el experimentado estratega se refirió a la llegada de Javier Rabanal como su reemplazante.
“Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere”, dijo el ‘Nono’ en Radio Exitosa.
Asimismo, el exentrenador de la ‘U’ aseguró que si las autoridades cremas eligieron al español como su sustituto, no tiene tiene dudas que fue la mejor opción. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”.