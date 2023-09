El día que Erick Delgado salvó a Jean Deza de ser “golpeado” por un ex técnico peruano

El exfutbolista Erick Delgado, recordado por su paso en el club Sporting Cristal y Juan Aurich, le brindó una entrevista al Cuto Guadalupe para su programa en YouTube. El exportero no dudo en contar detalles cuando formaba parte de UTC de Cajamarca y el enfrentamiento que tuvo Franco Navarro con Jean Deza.

¿POR QUÉ FRANCO NAVARRO QUERÍA GOLPEAR A JEAN DEZA?

En la conversación con Cuto Guadalupe para su programa “La Fe de Cuto”, Erick Delgado expuso las exigencias en el equipo cuando Franco Navarro dirigía UTC en el 2019, además del fuerte control para monitorear que ningún jugador se escape de la concentración.

“Fue en 2019. Con Franco Navarro ya estaba más grande y tú sabes cómo es Franco, es renegón, ahí ya estaba sin pelo, terminaba torcido, gritaba. Perdíamos y nos hacía entrenar al día siguiente. Se paraba en la puerta de los hoteles a ver que no se le escapara nadie, la gente igual se le escapaba... yo ya estaba mayor. En la cancha te gritaba y yo qué no le decía... tienes que sentarlo a Franco acá... pero Cajamarca muy bonito, su gente muy agradable, llenaban el estadio. Me pasó cada cosa”, dijo el exseleccionado.

De esta manera, Delgado reveló la ‘marca’ que Franco Navarro le había hecho a Jean Deza con el objetivo de que no cometa algunas indisciplinas y así se encuentre concentrado totalmente con UTC para disputar los partidos nacionales e internacionales.

“Un día en Cajamarca teníamos que jugar la Sudamericana y Franco se para como tombo en la puerta del hotel y Jean Deza ya se había escapado y llegó al vuelo a las 6 de la mañana, corriendo, con su camisa de colores. Joaquín lo ve pasar, había venido corriendo de su casa, no pudo entrenar ese día, lo tuvimos que dejar durmiendo, pero después le fue muy bien. Una vez tuve que ponerme al medio porque casi le pega Franco a Deza, lo quería matar. Deza es incorregible, no es un mal tipo, es buen muchacho”, sostuvo.

¿QUÉ SE SABE DE LA PARTICIPACIÓN DE ERICK DELGADO EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

El exarquero de Sporting Cristal y la selección peruana, Erick Delgado, confesó que la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ logró contactarse con él para que integre la primera temporada. Sin embargo, no pudo acpetar la propuesta ya que tenía otros proyectos y muy poco tiempo para ir a los estudios de grabación en la Av. San Felipe.

“Me llamaron, pero en mayo me parece que estaban armando la primera temporada, entre marzo y mayo. Me dijeron que tenía que haber empezado ahí nomás, me llamaron un miércoles y tenía que empezar ya a grabar. Yo no podía porque tenía que viajar, no pude”, dijo Delgado en el canal de Youtube ‘Erick y Gonzalo’.





