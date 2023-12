El DT peruano que puede consagrarse campeón este sábado en el fútbol de El Salvador

Hay técnicos que saben lo que es representar de la mejor manera a Perú y dejar su bandera en alto en el extranjero. Son esos que, pese a la dificultades que representa esta situación, son capaces de adaptarse a la cultura, la comida y a la idiosincrasia ajena. Pero, por encima de todo, ganan trofeos. Este es el caso de Alberto ‘Chochera’ Castillo, estratega peruano que puede volver a consagrarse campeón este sábado en el fútbol de El Salvador.

El entrenador nacional, que actualmente dirige al Águila de la Primera División de El Salvador, jugará este sábado la final del fútbol de ese país ante Jocoro, uno de los rivales más difíciles de dicho torneo. Cabe mencionar que esto significará para él una revancha, pues hace más de un año se le escapó el título del Clausura ante nada menos que Alianza FC. Por lo tanto, es su gran oportunidad de volver a celebrar.

“He vivido unos cuartos y semifinales muy duros para poder llegar a una final. Firpo y Dragón estaban jugando muy bien, y traían un trabajo a largo plazo con un técnico y jugadores muy buenos”, señaló Castillo en entrevista con El Gráfico.

Asimismo, Castillo añadió: “Son 12 finales que me ha costado muchísimo, parece fácil pero me ha costado mucho, han sido con cinco equipos diferentes no con todos pude salir campeón, pero el gran objetivo de un técnico y jugadores es estar a la final, después salir campeón es ganancia. Son dos que me dolieron y las dos contra Alianza el día del penal de Curbelo porque ese partido lo dominamos de principio a fin y la de los penales que perdí con Águila el año pasado. Más allá de ello, todas las que he ganado son especiales”.

¿Cuántos títulos tiene Alberto ‘Chochera’ Castillo en El Salvador?

‘Chochera’ ha ganado en total cinco títulos en El Salvador: tres Torneo Apertura y dos Clausura. Estos éxitos lo han posicionado como uno de los entrenadores más respetados y ganadores de este país.

¿Qué más debes saber de Alberto ‘Chochera’ Castillo?

En su paso por Perú, específicamente en 2011, tras finiquitar su vínculo con Sport Boys, Castillo mostró su indignación por lo que vio en su paso por el cuadro rosado. “Me sorprendió que a los jugadores, por el hecho de deberles mensualidades, se les tolerara tantas cosas. Su indisciplina brota porque los dirigentes son muy condescendientes con ellos (…). En el Perú hay un mal entendimiento de compañerismo, Allá hacen lo que quieren, y todo es una cadena. Al compañero hay que taparle todo, dicen”.

De otro lado, en aquella ocasión, Castillo manifestó su fanatismo por Julio César Uribe. “Le vi cosas extraordinarias”, dijo el técnico nacional que también dirigió a la selección de El Salvador en los años 2012 y 2013.

¿A cuántos clubes dirigió ‘Chochera’ Castillo en Perú?

Deportivo Municipal (1999)

Sport Boys (2011)

Unión Comercio (2014)

Deportivo Llacuabamba (2020)

¿En qué equipos jugó ‘Chochera’ Castillo en su etapa de futbolista?

Atlético Chalaco

Deportivo Municipal

Juventud La Joya

Deportivo AELU

Deportivo Cuenca

Atlético Marte

Herediano

Águila

FAS

