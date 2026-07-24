La final del Mundial 2026, que terminó con la victoria de España por 1-0 frente a Argentina, no solo dejó celebraciones, sino también momentos de alta tensión tras el pitazo final. En el terreno de juego se registró un altercado entre futbolistas de ambas selecciones. De acuerdo con diversos reportes, Leandro Paredes protagonizó un cruce con Eric García e incluso llegó a sujetarlo del cuello. Cuando Gavi intentó intervenir para calmar la situación, fue empujado y terminó cayendo al césped. La rápida reacción de jugadores y miembros de los cuerpos técnicos evitó que el enfrentamiento escalara. Durante la ceremonia de premiación también se produjo otro episodio que generó controversia. Varios integrantes de la selección argentina optaron por alejarse del podio mientras España celebraba la obtención del título y, en cambio, se dirigieron hacia una tribuna para agradecer el respaldo de sus hinchas. Mientras algunos medios españoles calificaron el gesto como un desaire, en Argentina fue interpretado como una despedida hacia su afición tras la derrota. Ante estos hechos, la FIFA informó la apertura de una investigación disciplinaria y designó a un fiscal de Disciplina y Ética para determinar si existieron infracciones al Código Disciplinario.

Estas fueron sus palabras por parte del técnico español frente a los acontecimientos en la celebración

Luis de la Fuente, seleccionador de España, cuestionó con dureza la actitud mostrada por algunos integrantes de la selección argentina tras la final del Mundial 2026. En declaraciones a TVE, calificó como “intolerables e inadmisibles” las reacciones ocurridas luego del triunfo español por 1-0 sobre la ‘Albiceleste’ en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El técnico reconoció que no presenció los incidentes en ese momento porque estaba celebrando el título. Sin embargo, sostuvo que ese tipo de comportamientos no deben tener cabida en el fútbol. El estratega español también destacó la respuesta de sus dirigidos frente a las provocaciones registradas tras el encuentro. Señaló que los futbolistas de España mantuvieron la compostura y actuaron con respeto pese al ambiente de tensión. Además, lamentó que hechos de esa naturaleza involucren a jugadores de primer nivel y a un cuerpo técnico de amplia trayectoria. Para De la Fuente, la conducta de sus pupilos fue un ejemplo de deportividad y profesionalismo en un escenario de máxima exigencia.

La mala conducta de los argentinos frente a la selección española queda bajo análisis por parte de la FIFA

La FIFA mantiene bajo evaluación diversos incidentes ocurridos durante la premiación de la final del Mundial 2026. Entre los hechos analizados figura la actitud de varios futbolistas argentinos, quienes permanecieron de espaldas mientras España se disponía a levantar el trofeo, una escena que generó críticas y pasó a formar parte de la investigación disciplinaria. Asimismo, el organismo revisa la conducta de Leandro Paredes, señalado como uno de los principales protagonistas de los altercados posteriores al encuentro. Las imágenes muestran un enfrentamiento con Eric García y un posterior incidente con Gavi, acciones que derivaron en una trifulca entre ambos equipos y terminaron con su expulsión.

La investigación también alcanza a Nahuel Molina, acusado de haber golpeado a Rodri cuando los jugadores españoles iniciaban los festejos por el título. Del mismo modo, el asistente técnico Roberto Ayala será evaluado por un presunto empujón a Dani Olmo durante el enfrentamiento. Por ahora, la FIFA no ha anunciado posibles sanciones y esperará el informe del fiscal de Disciplina y Ética designado para el caso. Con base en las pruebas recopiladas, el organismo decidirá si abre procesos individuales y qué medidas disciplinarias corresponderían a los implicados.

También el técnico español se manifestó sobre la selección argentina como su técnico y Lionel Messi

Luis de la Fuente destacó que la actual selección española ha construido un legado que trasciende los resultados deportivos y la calificó como un referente para el deporte y la juventud de su país. El entrenador recordó que gran parte de sus dirigidos ya habían conquistado títulos con él en las categorías menores, lo que, a su juicio, refleja el compromiso, la disciplina y la actitud que han mantenido a lo largo de los años. Para el técnico, esos valores han sido determinantes en el éxito alcanzado por este grupo. Consideró que la conquista del Mundial es el resultado de un proceso sostenido de trabajo y crecimiento.

El seleccionador español también dedicó elogios a Lionel Scaloni, con quien compartió un abrazo tras la final y agradeció públicamente las enseñanzas que, según afirmó, ha recibido de él. Incluso reveló que, en tono distendido, le comentó que España merecía quedarse con el título, al considerar que a él le queda menos tiempo en el fútbol que al entrenador argentino. Pese a la derrota de la ‘Albiceleste’, De la Fuente resaltó la extraordinaria trayectoria de Scaloni al frente de Argentina y aseguró que aún tiene un amplio camino por recorrer. Asimismo, recordó que antes de la final descartó por completo que el conjunto argentino practicara un “juego sucio”, reiterando su admiración tanto por la selección como por su entrenador.