Por Redacción EC

La final del Mundial 2026, que terminó con la victoria de España por 1-0 frente a Argentina, no solo dejó celebraciones, sino también momentos de alta tensión tras el pitazo final. En el terreno de juego se registró un altercado entre futbolistas de ambas selecciones. De acuerdo con diversos reportes, Leandro Paredes protagonizó un cruce con Eric García e incluso llegó a sujetarlo del cuello. Cuando Gavi intentó intervenir para calmar la situación, fue empujado y terminó cayendo al césped. La rápida reacción de jugadores y miembros de los cuerpos técnicos evitó que el enfrentamiento escalara. Durante la ceremonia de premiación también se produjo otro episodio que generó controversia. Varios integrantes de la selección argentina optaron por alejarse del podio mientras España celebraba la obtención del título y, en cambio, se dirigieron hacia una tribuna para agradecer el respaldo de sus hinchas. Mientras algunos medios españoles calificaron el gesto como un desaire, en Argentina fue interpretado como una despedida hacia su afición tras la derrota. Ante estos hechos, la FIFA informó la apertura de una investigación disciplinaria y designó a un fiscal de Disciplina y Ética para determinar si existieron infracciones al Código Disciplinario.