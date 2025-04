Universitario de Deportes no debutó como esperaban sus hinchas en la Copa Libertadores. Los merengues, pese a la expectativa que hubo en la semana de parte de sus fanáticos, no pudieron hacerle frente al cuadro de Marcelo Gallardo y cayeron 1-0 en el estadio Monumental. En este contexto, Pedro García, conocido periodista deportivo, criticó duramente a Fabián Bustos, técnico de la ‘U’.

El duro comentario de Pedro García hacia Fabián Bustos por derrota de Universitario ante River: “Regaló el primer tiempo. Era un baile”

“El partido duró, como partido, creo que 45 minutos, que fue el segundo tiempo. La ‘U’ regaló el primer tiempo y digo regaló porque, más allá de que era un River Plate inspirado, qué tal toque le metió River a la ‘U’, era un baile. El primer tiempo fue un baile -más allá de la inspiración de River, la velocidad, el toque, cómo se movían todos en el espacio- también tuvo que ver con una ‘U’ que regaló el primer tiempo”, empezó diciendo García en ‘Vamos al VAR’.

Asimismo, el popular ‘Internacional’ agregó: “Creo que tiene que ver con algunas decisiones de Fabián Bustos; es cierto que tuvo que cambiar algunos intérpretes por lesiones. Lo regaló porque Diego Churín por Alex Valera, ¿en serio? No tiene nada que hacer Churín con Valera; entró Valera y se dio otra dinámica. No hizo demasiado, pero por lo menos la ‘U’ coqueteó con alguna posibilidad de gol, con alguna pelota en el área. Alguna insistencia que el primer tiempo no tenía, no existía“.

Qué más dijo Pedro García sobre Fabián Bustos

Por último, el comunicador hizo hincapié en la ausencia de Valera. “Lo de Churín, de repente, es un tema físico que lo tiene en un nivel discretísimo, pero en serio Churín por Valera. Hay una decisión fallida de Bustos que me gustaría saber: ¿por qué Churín sí y Valera no en el arranque del partido? Eso fue una parte del regalo”.

Fabián Bustos fue criticado tras el duelo ante River Plate. (Foto: GEC)

Fabián Bustos reveló cuál fue el motivo por el que Alex Valera no fue titular ante River Plate: “Cada uno tiene derecho a decir su opinión”

Recordemos que la sorpresa fue general una vez que se confirmó que Diego Churín sería titular en vez de Valera, delantero de selección y habitual titular con el conjunto de Ate. Bustos, en conferencia de prensa, explicó el motivo de esta decisión.

“Lo de Alex Valera fue por la seguidilla y todo lo que tenemos que jugar. Nosotros tenemos que ganar todos los partidos. La ‘U’ intenta ganar todos los partidos y él jugó 98 minutos hace tres días. Yo sé cuánto lo necesito. Cada uno tiene derecho a decir su opinión”, dijo en primera instancia el estratega de la ‘U’.

“Nosotros ya tenemos un día menos que el rival para el próximo partido. Acá hay una planificación y la ‘U’ intenta eso para ganar todos los partido”, agregó.

Alex Valera ingresó en el segundo tiempo ante River Plate. (Foto: Jesús Saucedo- GEC)

Qué dijo Fabián Bustos sobre el triunfo de River Plate

“River fue mejor en el primer tiempo, en el segundo nos equilibramos. Me da bronca que se nos haya escapado por lo menos sumar. Pero, hay que seguir compitiendo, recuperarnos bien porque el sábado tenemos que ganar el clásico y vamos a ganar el clásico”, comentó Fabián Bustos, técnico de la ‘U’, en conferencia de prensa.

Recordemos que cremas y blanquiazules se enfrentarán el sábado 5 de abril en el estadio Alejandro Villanueva. Cabe mencionar que este duelo será decisivo en la lucha por ganar el Torneo Apertura 2025. Se espera un lleno total en el escenario victoriano.