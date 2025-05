Mario Salas es uno de los técnicos extranjeros que pasó por el fútbol peruano en los últimos años con mayor visibilidad. Al entrenador le tocó ver la dos caras de la moneda: con Sporting Cristal fue campeón nacional en 2018, pero, dos años después, fue parte del descenso de Alianza Lima. A propósito de ello, el estratega no la pasa bien tampoco actualmente.

La dirigencia de Deportes Temuco decidió poner fin al ciclo de Mario Salas como director técnico del equipo, luego de la contundente derrota por 3-0 frente a Deportes Copiapó. El resultado terminó por sellar un ciclo marcado por la irregularidad y el bajo rendimiento colectivo.

La campaña del cuadro albiverde dista mucho de las expectativas trazadas a inicios de temporada. Con apenas seis puntos en la tabla de posiciones, Temuco ocupa el penúltimo lugar y solo supera a Santiago Morning, que partió el campeonato con una penalización de nueve unidades. Bajo el mando de Salas, el equipo logró apenas una victoria.

Mario Salas fue campeón con Sporting Cristal en el 2018. (FOTO: Photosport).

Hace apenas una semana, Marcelo Salas —propietario de Deportes Temuco— había manifestado públicamente su malestar con el rumbo deportivo del equipo, dejando entrever su disconformidad con los resultados obtenidos bajo la conducción de Mario Salas. “Nosotros no podemos hacer más desde afuera. Si no tenemos los resultados esperados, debemos tomar una decisión”.

Pese a la difícil de la situación, el exCristal se hizo responsable en ese entonces del mal momento. “Lo que dice Marcelo (Salas) es opinión de él y, lógicamente, son comentarios de él. No estoy aquí para cuestionar lo que dice el presidente del club”.

¿Cómo reaccionó la pareja de Mario Salas?

La noticia de la salida de Mario Salas no tardó en generar repercusiones en redes sociales. Una de las primeras en pronunciarse fue su pareja, Nathalie Pizarro, quien se refirió públicamente a la decisión del club mediante sus cuentas personales.

“Sé que estos últimos encuentros no han estado a la altura de lo que todos esperábamos. Entiendo la frustración, comparto la decepción y, sobre todo, siento el peso de no haber podido entregarles las alegrías que se merece. No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando con el corazón y con el alma, con la convicción de que juntos -jugadores, cuerpo técnico e hinchada- vamos a salir adelante“, publicó la pareja de Salas en Instagram.

Sin embargo, una vez que se dio la derrota, la novia del ‘Comandante’ volvió a manifestarse en redes. “Amor mío, solo mío. Solo decirte que diste lo mejor de ti, de tu perseverancia, tu esfuerzo, tu disciplina y por sobre todo tu amor por el fútbol. Te esperan muchas revanchas, solo sé sabio para entenderlas. Te amo, corazón, y el fútbol te ama, y Dios también”.

Cómo fue el paso de Mario Salas en Perú

Mario Salas tuvo un paso destacado y contrastante por el fútbol peruano, primero con Sporting Cristal, donde en 2018 logró el campeonato nacional imponiendo un juego ofensivo, intenso y bien estructurado, que marcó una época en el club. Su propuesta táctica, basada en la presión alta y la salida ordenada desde el fondo, dejó huella en el torneo local, posicionándolo como un técnico influyente y respetado en ese momento.

Sin embargo, su etapa posterior en Alianza Lima en 2020 fue mucho menos exitosa. A pesar de llegar con un currículum fuerte, nunca logró consolidar su idea de juego ni conectar con el plantel, lo que se reflejó en malos resultados que contribuyeron a la histórica pérdida de categoría del club ese año.