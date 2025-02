Alianza Lima comenzó de gran manera la temporada 2025. Los blanquiazules golearon 3-0 a Cusco FC en su debut de la Liga 1 y también eliminaron a Nacional de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores. Y, justamente en este encuentro, previo a la salida del cuadro victoriano a la cancha, Néstor Gorosito, técnico de los ‘íntimos’, dio una charla muy particular que ya se volvió viral a pocas horas de jugar ante Alianza Atlético en Trujillo.

El emotivo discurso de ‘Pipo’ Gorosito en la previa del triunfo de Alianza Lima por Copa Libertadores: “No entendemos el fútbol de otra manera”

Por medio de Alianza Play, canal oficial de Alianza Lima, se dio a conocer un video en donde se observa y se escucha lo que fue la arenga del popular ‘Pipo’ antes de jugar ante el conjunto paraguayo en el estadio Alejandro Villanueva.

“Segunda pelota, muchachos. Segunda pelota. Los primeros minutos y a cuidarla. Cuidado ahí. Atacando. Nosotros tenemos que atacar. No entendemos el fútbol de otra manera que no sea atacando”, indicó el estratega argentino.

¿Qué dijo Hernán Barcos en la arenga previa a jugar contra Nacional?

En este mismo material audiovisual, Hernán Barcos, delantero aliancista, también fue protagonista motivando a sus compañeros con unas palabras. “No hay mucho que hablar, hay que jugar. Hay que salir a divertirse con responsabilidad. Nos vamos a divertir en esta, muchachos. No nos creemos nada, todavía no ganamos nada. Tenemos 90 minutos para ganar. Si jugamos como el otro día, con la misma actitud desde el primer minuto, no tenemos error. Lo vamos a ganar porque lo vamos a ganar. En 95 o 100 minutos los quiero a todos festejando, lo mejor para todos”, dijo el ‘Pirata’.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Viernes 7 de febrero

- Sport Huancayo 2-1 Alianza Atlético (Finalizado)

Sábado 8 de febrero

- Melgar 3-0 UTC (Finalizado)

- Atlético Grau 1-0 Ayacucho FC (Finalizado)

- Alianza Lima 3-0 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 9 de febrero

- Alianza Universidad de Huánuco 2-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-1 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Cienciano 2-2 ADT (Finalizado)

Lunes 10 de febrero

- Los Chankas 2-2 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Descansa: Deportivo Binacional

Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Viernes 14 de febrero

- UTC vs Deportivo Binacional (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 MAX)

- Cusco FC vs Melgar (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max)

Sábado 15 de febrero

- ADT vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio por confirmar / L1 Max)

- Alianza Atlético vs Alianza Alianza Lima (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 Max)

- Universitario vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Domingo 16 de febrero

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max)

- Juan Pablo II vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Mansiche / L1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max)

Lunes 17 de febrero

- Ayacucho FC vs Alianza Universidad (15:00 horas / estadio por confirmar / L1 Max)

Descansa: Los Chankas.