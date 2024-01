El pasado miércoles 17 de enero, el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, visitó las instalaciones de Campo Mar para observar los entrenamientos de pretemporada de Universitario de Deportes, saludar a sus exdirigidos y conversar con Fabián Bustos, quien lo sustituyó en el cargo de director técnico del equipo crema.

Si bien el uruguayo tiene planeado visitar los clubes de la Liga 1 para conversar con los técnicos y observar en primera fila el desempeño de los jugadores, Fossati señaló que su reciente visita al complejo de la “U” no fue como estratega de la ‘Bicolor’, sino como ex entrenador del cuadro crema, según informa Exitosa.

Aunque dejó Universitario para asumir las riendas de la selección peruana en el año del centenario crema, Fossati aseguró haberse retirado en buenos términos y se animó a desearle sus mejores deseos al cuadro merengue para la temporada 2024.

“En todos los clubes que he estado, gracias a Dios me voy bien. No me voy por la ventana, me voy por la puerta. Entonces, eso hace que le sigas deseando lo mejor y eso es lo que deseo a Universitario. Si tuvimos un gran 2023, que el 2024 sea mejor”, manifestó.

Ahora bien, tras su salida del recinto deportivo de la “U”, el entrenador fue abordado por los medios de comunicación, a quienes les compartió un conmovedor episodio que vivió con las trabajadoras de limpieza del equipo.

¿CÓMO FUE EL EMOTIVO MOMENTO QUE VIVIÓ FOSSATI CON EL PERSONAL DE LIMPIEZA?

Según narró el entrenador, cuando se preparaba para salir de Campo Mar, parte del personal de limpieza corrió tras él para saludarlo y tomarse una foto de recuerdo.

“Ahora me venía para el auto, y corrieron atrás mío unas funcionarias del departamento de lavandería”, dijo Fossati, mencionando además que él en un principio las buscó, pero no las encontró porque paraban cambiando de zona de trabajo. “Ellas vinieron corriendo porque no me habían visto. Querían abrazarme y sacarse una foto con nosotros (su cuerpo técnico)”, comentó.

Debido a esta escena, el uruguayo no pudo evitar emocionarse y sentirse orgulloso de haberse quedado en los corazones de sus extrabajadores, presumiendo incluso el hecho con uno de los administradores del cuadro crema.

“Justo estaba Rodrigo Norvani (jefe del equipo) cerca, y le dije: ‘Ves, cuando yo te hablo de las medallas que yo me llevo del fútbol, ésta es una’”, contó. “Estas son mis verdaderas medallas o mis verdaderos títulos. Que la gente con la que trabajo me quiera y yo a ellos. Para mí, la parte humana está por encima de cualquier otro título”, sostuvo.

Finalmente, señaló que prefiere estos gestos que los premios, ya que perduran por mucho tiempo. “Las medallas se ponen negras, pero estas cosas quedan permanentes en el corazón”, sentenció.

La emotiva despedida de Fossati con las trabajadoras de lavandería del club crema.



"Las fui a buscar, pero no las encontré, luego ellas vivieron corriendo tras mío y querían abrazarme y tomarse fotos conmigo".@WillaxDeportes pic.twitter.com/vkQCuxn7Q3 — Ángel Paúl Flores (@angelpaulflores) January 18, 2024

¿COMO SE PRONUNCIÓ UNIVERSITARIO POR LA VISITA DE JORGE FOSSATI?

Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales para informar la visitar del uruguayo a sus instalaciones, donde se expresaron breves pero emotivas palabras. Como se recuerda, el estratega es querido por los hinchas cremas porque contribuyó para que el equipo consiga su estrella 27 del torneo peruano.

“Es un gusto verlo de nuevo, ‘profe’. Hoy recibimos la visita de Jorge Fossati y el comando técnico de la selección peruana en Campo Mar U”, escribió el cuadro crema. Este mensaje estuvo acompañado de una serie de fotografías, en los cuales se veía al ex DT merengue con Matias Di Benedetto, Edison Flores y Aldo Corzo.