Durante los últimos meses, Luis Advíncula no atraviesa un buen presente en Boca Juniors, debido a la falta de continuidad, ya sea por lesiones o bajo rendimientos en partidos trascendentales. De hecho, según medios locales, el futbolista peruano pondría fin a su vínculo con su actual equipo al término de la temporada, por lo que ya se especulan los distintos clubes que podría integrar el ‘Rayo’. De esta manera, el defensa nacional reveló su intención de volver a un popular club de la Liga 1, en la que destaca Sporting Cristal y Alianza Lima. Esta sorprendente revelación ha ocasionado la expectativa de la hinchada por tener en sus filas a un jugador mundialista. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ EQUIPO PODRÍA VOLVER LUIS ADVÍNCULA TRAS SU PASO POR BOCA JUNIORS?

A través del podcast ‘Enfocados’, que se transmite en YouTube, estuvo como invitado Luis Advíncula para contar sobre sus anécdotas deportivas. Sin embargo, no evitó referirse a su presente con Boca Juniors, donde solo ha disputado algunos minutos y ha sido relegado al banquillo de suplentes por el defensa Juan Barinaga. Ante esta incertidumbre situación, Jefferson Farfán, conductor del programa, le preguntó sobre una posible salida del club argentino antes de finalizar el año, a lo que el ‘Rayo’ indicó que aún tiene contrato hasta por un año más.

Esto provocó que la ‘Foquita’ le volviera a preguntar si, en caso de dejar el elenco argentino, estaría dispuesto a ponerse la camiseta de Alianza Lima, teniendo en cuanta que los padres del jugador son hinchas del club. “Yo ahora soy un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca y espero terminarlo, después veré qué pasa. No te puedo decir ni sí ni no. A mí me encantaría volver donde yo salí, pero tampoco sé porque no han hablado conmigo. Entonces yo igual las puertas no lo voy a cerrar jamás a nadie porque uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro“, dijo.

Asimismo, el lateral peruano no descartó jugar en el equipo blanquiazul si es que Sporting Cristal no lo tiene en sus planes. “Yo siempre lo he dicho. Cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora estoy de adulto, estoy hecho. Yo jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Pero soy un tipo que va paso a paso. Yo mañana puedo decir ‘quiero ir a Cristal’. Y llega el momento en que Cristal me dice ‘¿sabes qué? No’, por más que yo quiera ellos me dicen que no’. Ahí tendría que ver otras opciones“, sostuvo Advíncula.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT SOBRE SU CERCANÍA CON LUIS ADVÍNCULA?

Luego de que Daniela Darcourt compartiera una publicación en redes sociales abrazando a Advíncula, los comentarios no tardaron en llegar, e incluso algunos malinterpretaron la situación mostrada. Dedido a esto, la cantante enfatizó de manera clara que su vínculo amical está fortalecido por el respeto mutuo.

“Desde hace 10 años (tienen una amistad). Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él, a su familia, a sus hijos, son mis sobrinos. He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina, no solamente con él, con otros futbolistas también”, sostuvo en el espacio “Café con la Chevez”. De esta manera, reafirmó que también ha compartido momentos con otras figuras del fútbol nacional, como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Yotún, entre otros.

Asimismo, ante el cuestionamiento sobre si en algún momento el deportista habría tenido intenciones de salir con ella, Daniela mencionó que eso no ha ocurrido y que, por parte de Advíncula, siempre ha buscado cuidarla. “Como decía mi hermano Luis Advíncula, solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar. Celoso como nadie, porque claro, hoy me ves chiquita, para él soy su nenita”, dijo la artista.

Por último, recalcó que su amistad era genuina y que él se preocupaba por su bienestar personal. Cada logro que obtenía siempre venía acompañado de una felicitación de su parte. “Es mi hermanito, siempre está pendiente y se enorgullece mucho de las cosas que hago. Siempre recibo un mensajito de él y viceversa”, indicó.

