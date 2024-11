Christian Cueva continúa generando interés entre los seguidores de la farándula en Perú, pero cada cada vez es menos la expectativa que tienen los hinchas del fútbol sobre él. El jugador conocido como ‘Aladino’, que participó en el más reciente Torneo Clausura representando a Cienciano, actualmente no tiene club, pues no renovó contrato con el cuadro imperial. A esta situación se refirió un directivo de dicho equipo.

“Él está de vacaciones hasta el 31 de diciembre, luego veremos qué pasa”: así se pronunció un directivo de Cienciano sobre el futuro de Christian Cueva

Guido Gallegos, directivo de Cienciano, explicó que todavía tienen que esperar para ver qué sucederá con Cueva. “Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno”, dijo en primera instancia a la prensa cusqueña.

“Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. El está de vacaciones que es hasta el 31 de diciembre y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador”, agregó Gallegos.

Christian Cueva entrenando con Cienciano. (Foto: Cienciano)

¿Qué más dijo el directivo de CIenciano sobre Cueva?

Por último, el dirigente criticó el actuar de Cueva. “Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”.

Christian Cueva no renovó su vínculo con Cienciano para la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

El romántico mensaje de Pamela Franco a Christian Cueva por su cumpleaños

El pasado sábado 23 de noviembre, Pamela Franco no dudó en expresar públicamente su cariño por Christian Cueva por motivo de su cumpleaños. Durante un concierto suyo en el Callao, la intérprete de cumbia aprovechó unos segundos de su presentación para enviarle un romántico mensaje a su pareja, lo cual dejó a todos los presentes conmovidos.

En el momento en que Pamela Franco interpretaba su popular tema “Simplemente amigos”, la cantante decidió detener brevemente su presentación para dirigir su mirada al futbolista, que se ubicaba en un palco, y dedicarle unas emotivas palabras. “Te amo, mi amor. Tan cariñoso él”, expresó. Este inusual momento quedó registrado por los asistentes, quienes no dudaron en compartirlo en redes sociales, haciéndolo viral al instante.

Cabe señalar que la noche estuvo marcada por la interpretación de “El Cervecero”, tema que la pareja recientemente grabó juntos y por el cual tuvieron un enfrentamiento legal por derechos de autor.

Tras la presentación de Pamela Franco en el Callao, la cantante y Christian Cueva viajaron inmediatamente a Trujillo y se dirigieron a un exclusivo local para continuar con las celebraciones por el cumpleaños número 33 del futbolista.