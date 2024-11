No hace mucho Renato Tapia pasó a formar parte del Leganés de España y, aunque es motivo de orgullo tener a un jugador peruano en LaLiga, el jugador está recibiendo diversos comentarios por su desempeño como parte de un club en comparación a su participación en la selección peruana de parte de diversos comentaristas deportivos. Uno de ellos es Giancarlo ‘Flaco’ Granda, quien no dudó en cuestionar indirectamente su compromiso con el equipo nacional en una situación tan crítica en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué dijo el ‘Flaco’ Granda sobre Renato Tapia?

Todo inició con la reciente lesión del jugador peruano a poco del partido de Perú contra Argentina. Este incidente ocasionó que el futbolista se perdiera este importante encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, tan solo cuatro días después de este duelo, el Leganés se enfrentó al Real Madrid por la fecha 14 de LaLiga y Tapia fue uno de los titulares.

El hecho no pasó desapercibido y la prensa deportiva nacional no pudo evitar comentar sobre la rápida recuperación de Tapia para el partido de su equipo, pero no para el duelo de la selección peruana. “Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo”, dijo Granda en Radio Nacional.

Por si fuera poco, el comentarista señaló que para la fecha doble de Eliminatorias en octubre, ocurrió una situación bastante similar, en la que Tapia se lesionó para los partidos de Perú, pero pocos días después jugó contra el Atlético Madrid en la competencia española. “No quiero ser malpensado, pero ¿en la anterior fecha doble no fue igual? ¿Cuatro días después no jugó contra Atlético Madrid? ¡Milagros, milagros!”, apuntó.

¿Leganés no estaría dejando a Tapia jugar por Perú?

“El que quiere venir, que venga, que nos dejen de ‘florerar’. Primero que el seguro, luego la lesión, después otra lesión y a los tres días está jugando. No quiero que seas el capitán del futuro, sino del presente. Y si no quieres venir, simplemente di ‘no quiero jugar más en la selección’. No le den más la cinta”, dijo Granda en otro momento.

Sin embargo, recordó una anécdota que le contó Miguel Rebossio sobre algunos futbolistas cuyos equipos no los dejaban jugar con su selección nacional. “Rebosio me contaba que el presidente de Real Zaragoza le decía que no viaje porque ya estaban eliminados. Lo mismo en Almería a Acasiete”, señaló.

“No quiero ser malpensado, pero sí creo que hay demasiadas coincidencias, y me preocupa, que en dos fechas seguidas, que el jugador no pueda venir a la selección, y cinco días más tarde, juegue un partido por su club. Sobre todo porque es el capitán, el mensaje que se transmite no es bueno. Si está lesionado, que venga y se someta a los exámenes médicos de la selección”, culminó diciendo el comentarista.