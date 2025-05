Alianza Lima volvió a tropezar en la Copa Libertadores 2025 y se despidió del certamen. El conjunto ‘íntimo’ cayó 2-0 ante Talleres de Córdoba en tierras argentinas, por la quinta fecha del grupo. En este contexto, Giancarlo Granda, polémico periodista, criticó duramente al equipo blanquiazul y en especial a un futbolista.

El jugador que más criticó el popular ‘Flaco’ fue Ricardo Lagos, lateral izquierdo del equipo dirigido por Néstor Gorosito. El periodista no solo recriminó su bajo rendimiento, sino que además cuestionó su falta de tolerancia a la crítica.

“Yo de fútbol no entiendo nada; puedo ser un burro, un animal, lo que ustedes quieran. A mí en la academia me enseñaron dos cositas claves: el arquero está para sacar las pelotas que van al arco y Alianza tiene un arquero que cada vez que va la pelota al arco, va adentro; no saca ni una sola pelota. Y después me dijeron que los que juegan atrás normalmente, dos son centrales y dos son marcadores porque tienen que marcar”, empezó diciendo Granda.

Asimismo, el comunicador añadió: “Alianza tiene dos marcadores que viven en una fiesta, y se los dije antes: cuando me enteré que iban a jugar Ricardo Lagos y Marco Huamán, yo dije: “Mamita querida, lo que se les viene”.

Por último, Granda siguió recriminando a los laterales aliancistas, especialmente a Lagos. “Están en una fiesta, no paran a nadie, no marcan a nadie; a Alianza le entran por todos lados y los dos laterales; hay uno que está más pendiente de lo que digo yo que de jugar al fútbol. Hermano, si no te gusta que te critiquen, entonces juega bien porque fuiste un desastre. En el reporte del tráfico tenemos la vía expresa libre y la avenida Ricardo Lagos, por la que puede pasar todo el mundo y no la para nadie”.

Quién es Giancarlo Granda

Giancarlo “El Flaco” Granda es un periodista deportivo y creador de contenido peruano que ha ganado popularidad por su estilo desenfadado, cercano y cargado de humor. Conocido inicialmente por su trabajo en medios tradicionales, Granda se ha consolidado en el entorno digital gracias a sus videos en redes sociales, donde comenta la actualidad del fútbol peruano con una mezcla de análisis, ironía y referencias culturales que conectan especialmente con el público joven. Su carisma y espontaneidad lo han convertido en una figura reconocida dentro del nuevo periodismo deportivo del país.

Giancarlo Granda es un periodista deportivo que destaca en el medio local. | Foto: @ggranda7 / Instagram

Además de su faceta como comunicador, el ‘Flaco’ ha sabido construir una comunidad fiel que valora su autenticidad y su capacidad para decir las cosas sin filtros. Su presencia en plataformas como YouTube y TikTok ha ampliado su alcance.