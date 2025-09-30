Universitario de Deportes viene pasando un excelente momento. El equipo crema se mantiene en el primer lugar de la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, tras vencer 3-2 a Cusco FC en el estadio Monumental, y cada vez está más cerca de alcanzar el tan ansiado tricampeonato. En este contexto, Giancarlo Granda, polémico periodista, ironizó sobre el buen presente de la ‘U’ con una divertida frase.

El ‘Flaco’ Granda y su irónico mensaje para destacar la campaña Universitario en la Liga 1: “Está aburrido el campeonato, le ganan a todos”

“La ‘U’, hermano, con todo cariño a los hinchas cremas, disculpen, está aburrido el campeonato, le ganan a todos”, empezó diciendo el popular ‘Flaco’ en No Somos TV. Dicha afirmación generó la sonrisa de los otros panelistas de la mesa.

“Le quitan emoción al torneo. Yo soy el técnico rival, que va a enfrentar a la ‘U’, y digo ya no sé qué tengo que hacer. Si no te hacen un gol con los desbordes de Polo y Carabalí, con el cabezazo de Riveros, la pelotita parada, el remate de larga distancia de Concha, pum pum y adentro”, agregó Granda.

¿Cuándo juega Universitario?

Los merengues vuelven a jugar este miércoles 1 de octubre. En el estadio Mansiche de Trujillo, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará desde las 6 p.m. a Alianza Atlético. Hay mucha expectativa de parte de los hinchas cremas que viven en esta parte de Perú.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de setiembre

- Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-0 UTC (Finalizado)

Viernes 26 de setiembre

- Alianza Universidad 2-3 Sport Boys (Finalizado)

- ADT 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Sábado 27 de setiembre

- Comerciantes Unidos 1-1 Melgar (Finalizado)

- Universitario 3-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 28 de setiembre

- Cienciano 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

Descansa: Los Chankas y Sporting Cristal

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:15 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético vs Universitario (18:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Jueves 02 de octubre

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA en Arequipa / L1 MAX)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos