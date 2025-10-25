Las recientes declaraciones de Néstor Gorosito sobre una supuesta falta de igualdad en el torneo peruano no pasaron desapercibidas en Universitario de Deportes. Tras la reciente victoria crema frente a Sporting Cristal, el director deportivo Álvaro Barco no dudó en pronunciarse sobre lo dicho por el técnico de Alianza Lima, dejando un contundente mensaje.

Con tono firme, Barco consideró que los comentarios del estratega argentino carecen de fundamento, sobre todo teniendo en cuenta la posición que el cuadro blanquiazul ocupa actualmente en la tabla del campeonato. A continuación, te contamos qué dijo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

¿QUÉ DIJO ÁLVARO BARCO SOBRE LAS DECLARACIONES DE NÉSTOR GOROSITO?

Tras el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal, Álvaro Barco fue consultado sobre las palabras del técnico aliancista y respondió con total franqueza. El directivo afirmó que, si él estuviera en el lugar que hoy ocupa Alianza Lima, optaría por mantener silencio. “Si estuviera en la situación de Alianza en la tabla de posiciones, me quedaría callado”, manifestó.

Agregó que no existen “argumentos válidos” para justificar quejas cuando un equipo cuenta con una amplia ventaja de puntos sobre sus rivales, resaltando que los resultados deberían hablar por sí solos.

¿QUÉ HABÍA DICHO NÉSTOR GOROSITO SOBRE EL TORNEO LOCAL?

Durante la conferencia en la que anunció su renovación con Alianza Lima, Néstor “Pipo” Gorosito hizo alusión a una supuesta desigualdad en el desarrollo del campeonato. El entrenador señaló que “la cancha no está igual para todos los equipos”, aunque destacó que su plantel debía sobreponerse a cualquier obstáculo para conseguir el título.

Además, pidió que se apliquen los mismos criterios arbitrales en todos los partidos, afirmando que no buscan ventajas, sino “igualdad de condiciones” dentro del torneo, según recuerda el diario La República.

¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2025?

Universitario | 14 Partidos Jugados | 36 puntos. Cusco FC | 13 PJ. | 26 pts. Alianza Lima | 14 PJ. | 24 pts. Sporting Cristal | 12 PJ. | 22 pts. FBC Melgar | 15 PJ. | 21 pts. ADT | 13 PJ. | 21 pts. Deportivo Garcilaso | 14 PJ. | 21 pts. Comerciantes Unidos | 13 PJ. | 19 pts. Cienciano | 13 PJ. | 18 pts. Los Chankas | 12 PJ. | 18 pts. Alianza Atlético | 13 PJ. | 16 pts. Sport Huancayo | 14 PJ. | 15 pts. Atlético Grau | 13 PJ. | 15 pts. Sport Boys | 14 PJ. | 15 pts. Alianza Universidad | 13 PJ. | 13 pts. Juan Pablo II College | 13 PJ. | 11 pts. Ayacucho FC | 13 PJ. | 11 pts. UTC | 13 PJ. | 9 pts. Deportivo Binacional | 0 PJ. | 0 pts.

¿CUÁNDO VUELVEN A JUGAR UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y ALIANZA LIMA?

Solo los ‘cremas’ tendrán acción por la Liga 1 este fin de semana. Universitario visitará a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) este domingo 26 de octubre, en un partido programado para las 3:30 p.m. por la Fecha 16 del Torneo Clausura, el cual se disputará en el Estadio Unión Tarma.

Por su parte, Alianza Lima tiene jornada de descanso en la Fecha 16 y recién volverá a las canchas el próximo viernes 31 de octubre, cuando reciba a FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva, ‘Matute’, a las 8:00 p.m. por la Fecha 17 del mismo torneo.