La Liga 1 Te Apuesto 2025 va llegando a su final de temporada contando ya con campeón nacional, pero aún por determinarse las posiciones que otorgan clasificación directa a Copa Libertadores. En ese sentido, Alianza Lima es una de las escuadras que precisamente lucha por terminar el año como Perú 2, sin embargo el nivel de juego no viene siendo el óptimo, y tras el empate ante FBC Melgar, Reimond Manco ha hecho uso de sus redes sociales para criticar al ‘Pipo’ Gorosito mediante fuerte mensaje que hoy sacude las redes.

ESTO DIJO REIMOND MANCO SOBRE ALIANZA LIMA Y EL ‘PIPO’ GOROSITO TRAS EMPATE ANTE FBC MELGAR

Con contrataciones que ilusionaron al hincha, Alianza Lima comenzó la temporada 2025, y una Liga 1 Te Apuesto que hoy se le vuelve a escapar, y por tercer año consecutivo termina concediéndoselo a Universitario.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tras el título ‘merengue’ logrado con hasta 3 fechas de anticipación, el Torneo Clausura sigue su curso, y los dirigidos por el ‘Pipo’ Gorosito ahora tienen la mira puesta en alcanzar el segundo cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores, siendo FBC Melgar el equipo al cual debían vencer para ir asegurándolo.

Finalmente, Alianza Lima no pasó del empate ante el ‘Domino’, y los hinchas explotaron para criticar no solo el resultado, sino también un desempeño que según Reimond Manco, evidencia el mal trabajo diario realizado por parte del DT argentino.

"La verdad que, con estos partidos, estoy pensando que lo de la Copa Sudamericana con Gorosito fue netamente de los jugadores y que sinceramente no hay trabajo técnico-táctico“, manifiesta el ex ‘Jotita’ mediante programa que emite a través de YouTube, expresando además que el agónico 2-2 del viernes 31 de octubre, solo refleja que los ‘íntimos’ ”... no tienen variantes para generar peligro cuando el otro equipo le agarra la mano o le cierra las vías del medio“.

Acto seguido, y de manera rotunda, Reimond Manco dirigió su mensaje al popular ‘Pipo’, considerando que no tiene variantes, y haciéndose llamativas preguntas sobre su método de trabajo o si realmente lo pone en práctica para beneficio de Alianza Lima.

Con conjeturas como "¿Qué trabaja en la semana Gorosito?, ¿trabaja algo Gorosito?“, el ahora streamer deportivo enciende la polémica, y tras el empate ante FBC Melgar, no duda en criticarlo refiriendo además que ”como ya le renovaron, ¿se echó a dormir la siesta?“.

A propósito del rendimiento de Alianza Lima a lo largo de la temporada 2025, Reimond Manco fue tajante en afirmar que este año ha sido un nuevo periodo de fracaso para el DT argentino y jugadores, recordando así la cantidad de fechas de anticipación con la cual Universitario logró el tricampeonato, y asimismo los 15 puntos de diferencia que le terminan sacando los cremas a falta de dos jornadas.

¿CUÁNDO Y CONTRA QUIÉNES SON LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA TE APUESTO 2025?

Faltan apenas dos jornadas para la culminación oficial de la Liga 1 Te Apuesto 2025, estando Alianza Lima involucrado en la definición por los cupos directos a fase de grupos de una Libertadores que este año lo arrancó jugando desde rondas previas.

Luego de perder puntos en condición de local, los victorianos viajarán a Andahuaylas para medir fuerzas ante Chankas CYC el miércoles 5 de noviembre, y a partir de las 3.15 p.m., según programación oficial publicada por parte de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Días después aunque pendiente de programación, Alianza Lima cerrará su participación en Torneo Clausura de Liga 1 Te Apuesto 2025, recibiendo la visita de UTC, el equipo cajamarquino que busca salvar la categoría compitiendo contra Ayacucho FC.