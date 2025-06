Alianza Lima disputó su partido pendiente de la Liga 1 ante Comerciantes Unidos y el final fue más que polémico. Luego de que el cuadro blanquiazul se pusiera adelante en el marcador con tanto de Hernán Barcos, el equipo local empató a través de Matías Sen. Sin embargo, dicho gol fue anulado por una supuesta mano de Bruno Portugal en la jugada previa. Sobre esta situación, que generó bastante controversia, opinó Diego Rebagliati, comentarista deportivo.

“A mí me parece que Alianza no jugó tan mal como lo dice el resultado. El 1-0 queda corto, es cierto la polémica coincido, no hay mano en la inmediatez, retrocede demasiado la jugada, el gol era válido, pero no era justo el empate de Comerciantes Unidos”, dijo el popular ‘Reba’ en ‘Al Ángulo’.

Luego, el comunicador agregó: “Mi sensación era que Alianza lo iba a terminar ganando de alguna manera u otra, después en algún momento parecía más complicado”.

Por último, el exfutbolista destacó la actuación de los laterales de Alianza. “En el primer tiempo vi muchas ganas en Alianza, creo que el sistema ayudó a que (Guillermo) Enrique y (Marco) Huamán se pararan más adelante y no recorrieran tantos tramos largos para llegar a zona de centro, de hecho Enrique mete dos o tres centros mejores, mejoró mucho con relación al otro partido”.

Qué dijo Matías Sen sobre su gol anulado

El autor del empate de Comerciantes fue tajante al manifestar que debió validarse el gol. “No sé si fue una mano, no hay ninguna ventaja, fue un minuto antes del gol, que vuelva atrás, me parece raro“, comentó el goleador, quien se mostró muy mortificado con la decisión del árbitro.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 12 de junio

- Alianza Atlético 3-0 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Viernes 13 de junio

- UTC 0-2 Atlético Grau (Finalizado)

- Cusco FC 0-0 Cienciano (Finalizado)

Sábado 14 de junio

- Melgar 2-1 Sport Boys (Finalizado)

- Juan Pablo II 3-0 Los Chankas (Finalizado)

- Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 15 de junio

- Sporting Cristal 3-2 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Ayacucho FC 0-1 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Deportivo Binacional 1-1 Alianza Universidad (Finalizado)

Descansa: ADT

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2025

Jueves 19 de junio

- Atlético Grau vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y L1 Play)

Viernes 20 de junio

- Alianza Universidad vs UTC (18:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y L1 Play)

- Universitario de Deportes vs ADT (21:00 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU y Movistar Play)

Sábado 21 de junio

- Sport Huancayo vs Melgar (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max y L1 Play)

- Los Chankas vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Los Chankas / L1 Max y L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Ayacucho FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y L1 Play)

Domingo 22 de junio

- Sport Boys vs Deportivo Binacional (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU y Movistar Play)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio por confirmar / L1 Max y L1 Play)

- Cienciano vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y L1 Play)

Descansa: Alianza Lima