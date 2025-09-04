Llega setiembre 2025, y con ello el final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica. A propósito de las últimas jornadas clasificatorias, resulta llamativo el enfrentamiento que sostendrán las selecciones de Uruguay y Perú en Montevideo, recordándose por ello lo ocurrido hace poco más de 3 años cuando Sergio Rochet habría ingresado con todo y balón a su propio arco, tal y como lo revela el periodista Pedro García tras confesar haber estado en una posición privilegiada.

ESTO LE DIJO SERGIO ROCHET A PEDRO GARCÍA TRAS EL URUGUAY VS. PERÚ DONDE OCURRIÓ POLÉMICA SOBRE SUPUESTO GOL DE MIGUEL TRAUCO

Vuelven las Clasificatorias 2026, y esta vez en Sudamérica para ir poniéndole fin a una temporada de selecciones que coloca a Perú prácticamente eliminado tras mal inicio sobre todo.

Hoy la selección dirigida por Óscar Ibáñez, se encuentra en Montevideo para medir fuerzas contra la oncena uruguaya, y así buscar el milagro de alcanzar un cupo directo al repechaje que si terminó lográndose rumbo a Qatar 2022 pese a polémica derrota ocurrida el 24 de marzo del mismo año.

Al respecto, y con motivo del duelo entre ambos combinados patrios, resulta llamativa la revelación dada a conocer por parte de Pedro García mediante RPP, y es que durante diálogo con el ‘Tanke’ Arias y Alan Diez acerca del partido de Eliminatorias, expresó tajantemente que la jugada donde Miguel Trauco centra y Sergio Rochet ingresa a propia portería con el balón en las manos, si debió convalidarse.

“Yo vi la pelota adentro”, confiesa el periodista deportivo que en ese momento cubría las incidencias del Uruguay vs. Perú llevado a cabo el 24 de marzo de 2022 como reportero de Movistar Deportes, revelando de inmediato lo que el arquero ‘charrúa’ llegó a decirle tras polémica revisada por el VAR.

Una vez culminado el importante duelo que protagonizaron ambas selecciones, Pedro García revela que se acercó a Sergio Rochet y le preguntó “Fue gol?”, a lo que el guardameta contestó “Ya terminó (ya)”.

“Quería que me diga, te juro por mi abuela ... no entró papá”, continuó manifestando el controversial periodista peruano entorno a la jugada que aún despierta polémica, y se recuerda con tristeza porque pudo haber permitido asegurar clasificación directa a Qatar 2022.

¿A QUÉ HORA INICIA EL URUGUAY VS. PERÚ VÁLIDO POR LA FECHA 17 DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

Hoy la ciudad de Montevideo albergará el duelo entre las selecciones de Uruguay y Perú, y más puntualmente el mítico Centenario será el escenario que los verá enfrentarse una vez más tras el polémico 1-0 del 24 de marzo de 2022 donde Anderson Daronco no convalidó un presunto gol agónico a favor de la ‘Blanquirroja’.

Ahora, y tras poco más de 3 años, el versus entre ambos combinados patrios que ocurrirá el jueves 4 de setiembre a partir de las 6.30 de la tarde (Hora peruana), podría determinar la clasificación directa de los dirigidos por Marcelo Bielsa a una Copa del Mundo 2026 a la cual la ‘Bicolor’ no llegará si solamente empata.

Luego de esta fecha 17 de Eliminatorias, la ‘Blanquirroja’ disputará su último compromiso clasificatorio recibiendo la visita de Paraguay, mientras Uruguay cerrará lo propio visitando Santiago para medirse ante la Chile también eliminada.