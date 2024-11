Alex Valera se ha convertido en uno de los delanteros más importantes del fútbol peruano. Los goles marcados en las últimas temporadas así lo señalan y sus buenas actuaciones con Universitario lo ratifican. Y, en una reciente entrevista que dio, la misma en la que contó varios aspectos que no conocíamos de su carrera, dijo cómo Christian Cueva lo ayudó en su paso fallido por el fútbol de Arabia Saudita.

El gran gesto de Christian Cueva con Alex Valera cuando en Arabia Saudita “no tenía para comer”: esto contó el delantero de Universitario

“La verdad que yo quería salir (de Universitario), cada uno ve su bienestar pero quizá no me fui de la mejor manera. No salí por la puerta grande en ese tiempo, me peleé con los dirigentes, ahora me llevo bien. Me fui a Arabia, llegué, el ‘Cholo’ era figura ahí y me recibió. No me fue bien, pero no en lo futbolístico, sino que todo lo que viví fue muy feo, no se lo deseo a nadie. Un poco de discriminación, hasta en los aeropuertos. No me dieron esa comodidad para sentirme conforme”, dijo en primera instancia el delantero sobre su paso por Al Fateh en entrevista en ‘La Fe de Cuto’.

Alex Valera anotó 13 goles con Universitario de Deportes en este 2024. (Foto: Agencias).

Asimismo, el aguerrido atacante merengue agregó: “Es otra cultura, me chocó bastante, yo me quería regresar, tampoco me pagaron mucho tiempo y el ‘Cholo’ para mí fue un sostén. Es que no tenía ni para comer, yo estaba construyendo otra casa en Chiclayo y se me acabó el dinero. Me acuerdo que tenía 15 dólares y allá eso no es nada, sino de 60 dólares para arriba. El ‘Cholo’ me daba para mi comida, me ayudó bastante. Si no hubiera estado él, quizá otro no me hubiera ayudado”.

Christian Cueva jugó ocho partidos con Cienciano. (Foto: Liga 1)

¿Qué más dijo Alex Valera?

De otro lado, Valera contó como fue el contacto que tuvo con Martín Palermo, ícono de Boca Juniors y en ese momento técnico de Platense del fútbol argentino. “Yo sabía que iba volver a la ‘U’, pero estaba peleado con Jean. Un periodista lanzó la publicación y me llegó la llamada de Manuel Barreto, me boté y dije ‘conversa con mi representante’, pero yo ya quería comenzar a entrenar. Hablaron, estuve a punto de irme a Platense de Argentina, antes de irme a la ‘U’, me había llamado Martín Palermo para ir. Solo estaba esperando el pasaje pero al día siguiente se cayó todo”.

¿Qué clubes peruanos jugarán la Copa Libertadores y Sudamericana 2025?

COPA LIBERTADORES

1- Universitario / 77 puntos

2- Sporting Cristal / 74 puntos

3- FBC Melgar / 70 puntos

4- Alianza Lima / 69 puntos





COPA SUDAMERICANA

5- Cusco FC / 60 puntos

6- Cienciano / 52 puntos

7- Atlético Grau / 51 puntos

8- ADT / 51 puntos

Con respecto a la parte alta y los equipos con presencia confirmada en Copa Libertadores 2025, resulta importante destacar que tanto Universitario como Sporting Cristal jugarán desde fase de grupos, mientras FBC Melgar y Alianza Lima a partir de fase previa que estará sorteando la CONMEBOL casi a fines del mes de diciembre.