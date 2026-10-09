El HISTÓRICO club peruano que podría volver a Liga 1 para el 2027: sus hinchas se ilusionan con la hazaña | Foto: @camannucci
El HISTÓRICO club peruano que podría volver a Liga 1 para el 2027: sus hinchas se ilusionan con la hazaña | Foto: @camannucci
Por José Templo

La lucha por conseguir un lugar en la Liga 1 para la temporada 2027 toma emoción en la Liga 2, donde varios equipos buscan acercarse al objetivo de jugar en la máxima categoría del fútbol peruano. Entre ellos destaca un histórico club norteño que mantiene viva la ilusión de sus seguidores gracias a sus resultados en el torneo de ascenso. Su desempeño en la fase regional y su posición actual lo mantienen en carrera, aunque todavía deberá afrontar encuentros importantes para asegurar su clasificación a los playoffs. Con una hinchada que espera verlo competir entre los mejores del país, cada partido adquiere un valor especial. Descubre de qué equipo se trata, cómo marcha en la tabla y qué necesita para luchar por el ascenso a la Liga 1 en 2027.

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