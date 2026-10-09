La lucha por conseguir un lugar en la Liga 1 para la temporada 2027 toma emoción en la Liga 2, donde varios equipos buscan acercarse al objetivo de jugar en la máxima categoría del fútbol peruano. Entre ellos destaca un histórico club norteño que mantiene viva la ilusión de sus seguidores gracias a sus resultados en el torneo de ascenso. Su desempeño en la fase regional y su posición actual lo mantienen en carrera, aunque todavía deberá afrontar encuentros importantes para asegurar su clasificación a los playoffs. Con una hinchada que espera verlo competir entre los mejores del país, cada partido adquiere un valor especial. Descubre de qué equipo se trata, cómo marcha en la tabla y qué necesita para luchar por el ascenso a la Liga 1 en 2027.

¿QUÉ HISTÓRICO CLUB PERUANO PODRÍA REGRESAR A LA LIGA 1 EN 2027?

Se trata de Carlos A. Mannucci, institución trujillana que busca recuperar su lugar en la máxima categoría del fútbol peruano. El conjunto conocido como el Tricolor continúa en competencia y atraviesa la fase final de la Liga 2 con la posibilidad de avanzar hacia las instancias que definirán los ascensos. Sus actuaciones mantienen la expectativa de sus seguidores, que esperan verlo nuevamente enfrentarse a los principales equipos del país.

El equipo dirigido por Mario Viera terminó la fase regional en el segundo puesto del Grupo 1, con 30 unidades, por detrás de Unión Comercio. Esa campaña le permitió acceder a la siguiente etapa y conservar sus aspiraciones de pelear por uno de los cupos disponibles para la próxima temporada de la Liga 1.

¿CÓMO LE VA A CARLOS MANNUCCI EN LA FASE FINAL DE LA LIGA 2?

El cuadro trujillano lidera el Grupo C de la fase final después de las dos primeras jornadas. Acumula seis puntos, incluidos los dos adicionales que recibió por su condición de mejor segundo de la etapa regional, y registra una diferencia de goles de +7, con siete tantos convertidos y ninguno recibido.

En su presentación más reciente, Mannucci empató sin goles frente a Bentín Tacna Heroica el jueves 8 de octubre, en el estadio Jorge Basadre Grohmann. Aunque el conjunto local generó peligro durante el primer tiempo, los trujillanos consiguieron equilibrar el encuentro en la segunda mitad y conservaron su posición en la clasificación.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA PARA ACERCARSE AL ASCENSO?

Mannucci deberá sostener su rendimiento durante las cuatro jornadas restantes de su grupo para terminar en una posición que le permita acceder a los playoffs. La fase final contempla tres grupos de campeonato, cuyos líderes y el mejor segundo clasificarán a las semifinales de ascenso.

Posteriormente, los equipos disputarán eliminatorias de ida y vuelta para definir al campeón y al ganador del repechaje. El título otorgará el primer cupo a la Liga 1 de 2027, mientras que el segundo ascenso se resolverá mediante un encuentro adicional.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR EL EQUIPO TRUJILLANO?

En la próxima jornada, Carlos Mannucci recibirá a Alianza Universidad en un compromiso importante para conservar el liderato. Bentín Tacna Heroica, su último rival, visitará a Universidad San Martín. Los resultados de ambos encuentros podrían modificar las posiciones del Grupo C y serán determinantes para las aspiraciones de los clubes.

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