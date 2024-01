Christian Cueva es uno de los futbolistas que tuvo mejor desempeño con la selección peruana en las dos últimas Eliminatorias. Sin embargo, debido a una lesión, su nivel no fue el mejor durante el 2023 en Alianza Lima, su último club. En este contexto, Jorge Fossati nuevo técnico de la Bicolor, hizo un importante anunció referido a ‘Aladino’, quien ha manifestado que su deseo más próximo es volver a tener continuidad para regresar a la Blanquirroja.

El importante anuncio que hizo Jorge Fossati sobre Christian Cueva

“He llegado un poco tarde es porque estaba reunido con Christian (Cueva). Él ha sido un referente todos estos años de la selección, no está pasando por su mejor momento, por un problema de lesión que va a ser operado y en todo eso tenemos que estar mucho más, cuando precisamente atraviesa un momento complicado”, señaló Fossati para ATV.

Asimismo, el uruguayo añadió: “Qué puedo influir yo en que lo operen bien o no, con que la recuperación... yo qué voy hacer, no soy médico. Es la idea que sea pronto. Y es nuestra preocupación que no está en cancha hace rato y mientras más se demore, su recuperación es perjudicial para la selección”.

Por último, el exUniversitario dio detalles sobre cómo será el plan de trabajo que tendrán con Cueva. “Si ustedes vienen mañana lo van a ver trabajando aquí, la idea es que más allá de la lesión en la rodilla no pierda el resto de su condición física, la idea es cuando tenga que empezar no sea de cero”.

¿Cuál es el principal objetivo de Christian Cueva en 2024?

En la primera edición de ‘FUTMAX League’, estuvieron presentes varios personajes, como fue el caso de Christian Cueva que decidió revelar para todo el público su próximo objetivo y equipo que integraría durante este año. El volante nacional afirmó que luego de operarse la rodilla en el extranjero regresará a su club Al Fateh de Arabia Saudita.

“Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza fue lindo porque yo también soy hincha. En esta última temporada, prácticamente tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante para mí es operarme para recuperarme. Creo que tengo la cabeza mucha más clara. Los golpes que pasan en la vida no son por las puras. He tenido mi familia al lado y eso me fortalece mucho. Me opero y después regreso a mi club en Arabia Saudita. Mi objetivo es regresar a la selección. Es lo único que tengo en mente. Los años pasan y quiero disfrutar el fútbol mucho más”, dijo el exToluca.

Como se sabe, Al Fateh pasó a Christian Cueva a Alianza Lima por seis meses, por lo que cuando se haya terminado el préstamo, el mediocampista nacional tendrá que regresar al equipo saudí, con el que tiene contrato aún hasta junio de 2025.

¿Qué es el FUTMAX LEAGUE?

La Futmax League es un espacio para todos los fanáticos del fútbol, y más ahora que tendrá un programa especialmente dedicado, con una duración de una hora y llamado Futmax, donde se podrá comentar y analizar toda la acción y emoción de los 12 equipos integrantes.

Y es que, todos los equipos que participan están conformados por un plantel de 10 jugadores y los partidos duran 20 minutos por lado. El campeonato se llevará a cabo los sábados y domingos, a su vez, el programa permitirá observar lo mejor de dichas fechas los martes y jueves a las 6:00 p. m. -repetición a las 9:00 p. m.- mediante la Liga 1 y Liga 1 Max.

Durante la emisión del programa se podrá analizar jugadas, goles y entrevistas a los protagonistas, con la chispa característica de personajes como el Loco Vargas, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Rafael Cardozo, Fiorella Retiz, Cuto Guadalupe, César BK e influencers invitados.

Finalmente, los martes el programa ofrecerá lo mejor de la fecha, mientras que la edición de los jueves se brindará las últimas novedades de cara al siguiente duelo, con mucha información y análisis anticipados de lo que se espera en los siguientes encuentros.

