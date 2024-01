Universitario, flamante campeón de la Liga 1 2023, disputó su segundo partido amistoso de la temporada. En Estados Unidos, el equipo dirigido por Fabián Bustos empató 1-1 ante Atlético Nacional en un duelo sumamente difícil para el conjunto crema. En este contexto, John Bodmer entrenador del cuadro colombiano, dio una conferencia de prensa en donde tuvo palabras de halago hacia la institución de Ate. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre el tema.

El impresionante halago del técnico de Atlético Nacional a Universitario

“Universitario es uno de los grandes de Sudamérica, no me sorprende. Enfrentamos a un grupo competitivo. Entiendo que tiene jugadores en la selección peruana entonces es un equipo de alto nivel. Son jugadores que están acostumbrados a jugar partidos internacionales, que tienen historia, no me sorprende”, señaló Bodmer.

Asimismo, el entrenador ‘cafetero’ opinó sobre el gol de tiro libre de Edison Flores: “Es un golazo, las cosas son como son. Es mérito del jugador. Logramos empatar el partido. Después tuvimos acciones claras de gol y ellos también. Feliz de haber tenido un encuentro tan competitivo de alto nivel, eso nos da un termómetro para comenzar la competencia dentro de unos días”.

¿Qué dijo el entrenador de Universitario sobre el empate ante Atlético Nacional?

Fabián Bustos, técnico de la ‘U’, fue consultado sobre el desempeño de su equipo y dijo lo siguiente: “En ofensiva estuvimos mejor que el partido anterior. Creamos situaciones. Tuvimos para ganarlo, también ellos. Lo que más me deja conforme es que el equipo terminó físicamente fuerte, hicimos varios cambios y no se resintió el equipo. El equipo no bajó la intensidad, siguió intentando generar. Me voy conforme porque estamos saliendo de pretemporada. Considero que vamos por buen camino”.

¿Quién será el rival de la Noche Crema?

Si bien hubo mucho suspenso en los últimos días respecto a quién sería el rival de la Noche Crema 2024, el club de Ate ya hizo oficial dicha información. Finalmente, dándole la razón a los rumores que habían circulado, Coquimbo Unido será el equipo que enfrentará a la ‘U’ en su partido de presentación el próximo 20 de enero.

¿Quiénes son las figuras de Coquimbo Unido?

Una de las figuras del equipo chileno es el volante Luciano Cabral, quien marcó cuatro goles en la temporada pasada. Es conocido por ser un futbolista habilidoso, con mucho gol y asistencia. El otro referente del equipo es el también argentino Salvador Sánchez, reconocido por ser un central con desempeño correcto.

¿Cómo le fue a Coquimbo Unido en la última temporada?

El equipo chileno se ubicó en el quinto lugar del torneo de ese país en el 2023: en total hizo 47 puntos en 30 partidos disputados. La prensa especializada local señala que hizo una buena campaña y fue gran animador.

Qué más debes saber de la Noche Crema 2024

Universitario, actual campeón del torneo local, tendrá su tan esperada Noche Crema en el estadio Monumental el próximo 20 de enero del 2024 desde las 8 p.m. Coquimbo Unido será el rival y hay mucha ilusión en los seguidores de la ‘U’ en volver a ver su equipo tras la obtención de la estrella 27.

¿Cómo fue el inicio de la pretemporada de Universitario en Campo Mar?

El último lunes 18 de diciembre, en medio de gran expectativa, los cremas iniciaron con su pretemporada en Campo Mar. Uno a uno fueron llegando los futbolistas que continuarán para la siguiente campaña.

Entre los jugadores que se hicieron presente estuvieron Williams Riveros, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Alex Valera, Hugo Ancajima, entre otros. Tras este primer día, el club decidió publicar algunos videos y fotografías para los aficionados.

“Con esa misma actitud y sencillez se tiene que empezar y terminar el próximo torneo 2024″, “Con todo en nuestro centenario”, “Vamos, merengues, por otra alegría”, “Vamos por el bicampeonato”, fueron algunas de las frases que dejaron los hinchas en las redes sociales de la ‘U’.

