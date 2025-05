Luego de un largo silencio mediático, Roberto Mosquera reapareció en una entrevista televisiva que terminó en un momento incómodo. El entrenador nacional protagonizó un tenso intercambio de palabras con el periodista Pedro García y, ante el creciente malestar, decidió abandonar el set en plena transmisión en vivo. La inesperada reacción dejó desconcertado al conductor, quien no logró evitar la abrupta salida del técnico.

La charla, que se dio en el programa Fútbol Excitante de YouTube, transcurría con aparente tranquilidad, abordando diversos temas como su polémica salida de César Vallejo, sus planes a futuro y la posibilidad de haber asumido la dirección técnica de Sporting Cristal tras la salida de Guillermo Farré, entre otros asuntos.

No obstante, el ambiente cambió por completo cuando el comunicador intentó intervenir con una pregunta, al notar cierto tono de incomodidad en las respuestas del técnico. Esto incomodó visiblemente a Mosquera, quien reaccionó con molestia y lanzó un comentario sorpresivo que marcó el quiebre en la entrevista.

“Ahora tú eres el educado y yo no soy educado, hazme la pregunta. Tengo 10 años escuchando tus preguntas; ahora te puse en tu lugar y te incomoda. No tienes correa; ese es otro tema.Tú quieres el like o que esto salga ‘que me pelié con Mosquera’“, le increpó el entrenador a García, para luego pararse e intentar abandonar el set.

“No, Roberto, estás equivocado, has patinado horrible”. Y acto seguido,Mosquerase paró de su sitio y se retiró: “Está bien, a lo Hildebrandt”, respondió Pedro.

Antes de retirarse por completo de dicho espacio digital, el exentrenador de Cristal se acercó a García, permitiéndole finalmente plantear la pregunta que había quedado en el aire: “Hazme la pregunta, papi. No la haces porque no la tienes. Lo que pasa es que quieres show; ya dije lo que tenía que decir”.

“No, Roberto. El programa acaba en la mañana y la rompe en audiencia; este programa la recontra rompe. No necesito montar un show”, contestó nuevamente Pedro.

¿Qué le preguntó Pedro García a Roberto Mosquera para provocar su retirada del set?

Lo que habría incomodado a Mosquera fue la percepción que tenía Pedro García sobre el momento emocional del técnico. “Roberto, con todo el respeto te pregunto lo siguiente: siento que en muchas partes de tu discurso he notado un pesar, por decirlo de una manera. Y la pregunta era, estoy equivocado o no y punto. Noté un pesar, una especie de grisura.Cuando hablas de tus logros, me dio la sensación de que estabas defendiendo tu bandera y no es necesario; tu obra habla por ti”, dijo en primera instancia el analista deportivo.

Qué debes saber sobre Roberto Mosquera

Roberto Mosquera es uno de los técnicos más respetados en Perú.

Roberto Mosquera es uno de los entrenadores más experimentados y respetados del fútbol peruano. Nacido en Lima, su carrera como jugador estuvo marcada por su paso por importantes clubes nacionales e internacionales, pero fue su transición a la dirección técnica lo que lo catapultó a la fama. A lo largo de su carrera como entrenador, ha dirigido a equipos de renombre en Perú como Alianza Lima y Sporting Cristal. Además, fue campeón nacional con equipos de provincia como Binacional.

Además de sus logros en los banquillos, Mosquera es reconocido por su personalidad fuerte y su actitud franca, características que lo han convertido en una figura polémica pero admirada. Su paso por el fútbol peruano ha sido marcado por momentos de controversia, pero también por importantes victorias y éxitos que han dejado una marca indeleble en la historia del deporte en el país.