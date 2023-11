Universitario de Deportes logró el gran objetivo de comienzo de año: se consagró como el flamante campeón de la Liga 1 2023. Los merengues mostraron un gran desempeño futbolístico en los dos duelos ante Alianza Lima y se se quedaron con el tan ansiado título nacional. En las últimas horas, como se esperaba, la celebración ha sido a todo dar en el el conjunto de Ate. En este contexto, Jorge Fossati, técnico de la ‘U’, ha sido protagonista de un video en el que se le ve bailando alegremente.

El inesperado baile de Jorge Fossati en plena celebración de Universitario campeón nacional 2023

Este material audiovisual se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues el entrenador uruguayo siempre ha dado la imagen de alguien muy serio. Sin embargo, en el video podemos verlo invadido de felicidad y dejándose llevar por el ritmo de la música.

Mientras el estratega baila, se ve a sus futbolistas alentándolo a que muestre sus mejores pasos de baile. Además, al uruguayo se le ve con una sonrisa muy expresiva en todo momento y disfrutando a más no poder del festejo crema por la obtención de la estrella 27.

Cabe mencionar que en esta celebración estuvieron la gran mayoría del plantel de jugadores de la ‘U’, quienes estuvieron acompañados en algunos casos con sus parejas. Sin duda se trata de un presente lleno de felicidad para la familia crema.

¿Cómo fue campeón Universitario en la final de la Liga 1 ante Alianza Lima?

Los merengues fueron muy superiores en los dos partidos que se jugaron para definir al campeón de la Liga 1 2023. En un estadio Monumental repleto de gente, los dirigidos por Jorge Fossati empezaron ganando con gol de Alex Valera de penal. Sin embargo, ya sobre el final del duelo, los blanquiazules aprovecharon lo mal parado que se encontraban los cremas y, tras un formidable contragolpe, Gabriel Costa marcó el 1-1.

De cara al partido de vuelta, jugado en el estadio Alejandro Villanueva, los comandados por Piero Quispe en la cancha mantuvieron la supremacía futbolística desde el comienzo, tanto así que Edison Flores rompió la paridad rápidamente apenas a los tres minutos. Luego, cuando el reloj marcaba el minuto 82, Horacio Calcaterra sacó un potente remate de larga distancia para sentenciar el 2-0.

¿Cuáles fueron las emotivas palabras de José Carvallo con las que se despidió de Universitario?

José Carvallo, arquero de Universitario, se dio un tiempo para hablar con la prensa en medio del festejo de la ‘U’ en Matute y, generando asombro, confesó que el duelo de ayer fue su último clásico. Si bien habían muchos rumores sobre su salida en los últimos días, fue el mismo portero el que confirmó su despedida de la institución de Ate.

“Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles, pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia”, empezó diciendo Carvallo muy conmovido por la situación.

Asimismo, el excapitán de Universitario hizo hincapié en su inminente partida: “Que la ‘U’ lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”.

