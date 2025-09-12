La selección peruana concluyó su participación en las Eliminatorias con un desempeño negativo, finalizando en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones. Debido a esta situación, más que triste para los aficionados, Giancarlo el ‘Flaco’ Granda tuvo duros calificativos hacia el equipo de todos, asegurando que no debieron parar el desarrollo de la Liga 1 2025.

El irónico comentario del ‘Flaco’ Granda sobre la selección peruana, su participación en las Eliminatorias y el regreso de la Liga 1: “¿Para qué pararon el campeonato”

“Volvió el fútbol, ¿no? Después de tres semanas sin fútbol, porque yo no sé si podemos catalogar lo que vimos como fútbol.¿Para qué pararon el campeonato si tan divertido estaba? Bolivia y Venezuela estuvo chévere, pero lo nuestro, ¿para qué?“, comentó el ‘Flaco’ en ‘Al Ángulo’.

Luego, el comunicador hizo hincapié en el duelo que sostendrá Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso. “Lo cierto es que vuelve el fútbol, Alianza Lima con algunas novedades; no podrá contar con Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Va a tener que improvisar una dupla con Gianfranco Chávez y Josue Estrada, que sabe lo que es jugar de defensor, no de central, porque él en Cienciano jugaba de stopper. Bueno, ahí se van acomodando tras la falta de centrales“.

Por último, Granda dijo lo siguiente: “Alianza con un ojo en la Copa y el otro en el campeonato, que tampoco puede darse muchas licencias porque no puede permitir que los demás se le escapen, y con otro ojo en el Acumulado porque Alianza también aspira a meterse a semifinales, sea ganando el Clausura o por el Acumulado”.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre sus compañeros?

Sergio Peña, volante de la Bicolor, muchas horas después del partido ante Paraguay por las Eliminatorias, dijo lo siguiente: “Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros. Hacia todos los jugadores que dan la cara por el país. Otros no la dan. Para nosotros Óscar Ibáñez sigue siendo el entrenador”.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

