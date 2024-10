Universitario se juega una verdadera final ante Cienciano este domingo en la Liga 1. Este duelo, a disputarse desde las 6 p.m. en el estadio Monumental, ha provocado expectativa en la hinchada merengue, por esa razón ya no hay entradas disponibles. A propósito de ello, el club imperial publicó un mensaje muy particular en sus redes oficiales, el mismo que ha generado todo tipo de comentarios. Aquí te contamos cuál fue.

El irónico mensaje que publicó Cienciano en la previa del partido ante Universitario: “Tenemos un plan”

“Tenemos un plan”, fue el mensaje publicado por la cuenta oficial de Cienciano en X. En la imagen se puede ver a Christian Cueva posando a Carlos Garcés, volante y delantero del conjunto cusqueño, respectivamente.

“Ojalá les alcance”, “Cienciano los va a sorprender”, “No me digan que se van a jugar su final”, “Seguro ahora se juegan su final”, “No sean así, ya no tienen nada para pelear”, “En Lima van a perder, digan lo que quieran”, “Cueva quiere centenario”, fueron algunas de las reacciones de los cibernatuas.

Cienciano buscará dar la sorpresa ante Universitario en Lima. (Foto: Cienciano)

Recordemos que Cienciano llega a este partido ante los cremas tras golear 3-0 a Alianza Atlético en el Cusco, por lo que llegan motivados para jugar ante la ‘U’, equipo que está urgido de ganar para mantener la primera opción de ser campeón nacional.

¿Cómo reaccionó Fabián Bustos a la derrota de Universitario?

Fabián Bustos, técnico merengue, analizó lo que fue la derrota ante Cristal en conferencia. “No estuvimos a la altura nosotros, el rival hizo muchos cambios desde lo táctico para intentar anularnos a nosotros, pero nosotros no estuvimos bien, no estuvimos finos, no estuvimos competitivos, ganando duelos, pelotas divididas, no estuvimos jugando como lo sabemos hacer”.

Asimismo, el argentino aseguró que su equipo mejoró en el segundo tiempo. “El segundo tiempo si jugamos, fuimos superiores, tuvimos dos errores, donde uno nos convierte y otro no. ¿Qué hicimos mal? Seguramente lo voy a ver y lo vamos a trabajar con los chicos, competir como lo sabemos hacer, con mucha más entrega, la misma intensidad y la intención de juego que tuvimos el segundo tiempo”.

Por último, Bustos se mostró muy enfático en que pueden ser campeones si mantienen el nivel de la segunda etapa ante los rimenses. “Cuando nos planificamos con los jugadores a inicio de temporada, queríamos llegar a la final, ya lo conseguimos, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones, darle a nuestra gente que tanto pide, ya ganamos el primer torneo, estamos primeros en el segundo, estoy fuerte porque ellos me demuestran que si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances”.

Cuáles fueron los resultados y programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2024

Martes 22 de octubre

- Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Los Chankas 2-1 César Vallejo / Finalizado

- Melgar 1-0 UTC / Finalizado

- Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo / Finalizado

Miércoles 23 de octubre

- ADT 2-0 Unión Comercio / Finalizado

- Cienciano 3-0 Alianza Atlético / Finalizado

- Carlos A. Mannucci 4-1 Cusco FC / Finalizado

- Sporting Cristal 2-1 Universitario / Finalizado

Jueves 24 de octubre

- Comerciantes Unidos 0-0 Sport Boys/ Finalizado