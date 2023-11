Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán la Liga 1 2023. Luego de haber ganado el Torneo Clausura, los cremas serán rivales de los blanquiazules en los partidos que decidirán al flamante campeón nacional de este año. En este contexto, Germán Denis, exjugador merengue que defendió la camiseta crema en el 2018, mandó un emotivo mensaje por redes sociales de cara al encuentro de definición que se viene ante los victorianos. Aquí te contaremos cuál fue.

El mensaje de Germán Denis a Universitario para la primera final ante Alianza Lima por la Liga 1 Betsson

El popular ‘Tanque, recordado con mucho cariño por los fanáticos cremas, utilizó su Instagram para hacer una publicación sobre el triunfo de la ‘U’ ante Huancayo y manifestar sus mejores deseos respecto a la final ante Alianza. “Felicitaciones crema, por la 27 vamos”, es lo que dice la historia de Denis, la cual vino acompañada de una fotografía del estadio Monumental repleto de gente en el último encuentro ante el ‘Rojo Matador’.

(Foto: Instagram)





¿Por qué Germán Denis es bien recordado por el hincha de Universitario?

Si bien Denis llegó a Perú ya siendo un jugador veterano, esto no fue impedimento para que el atacante mostrara varias de sus virtudes futbolísticas, las mismas que lo hicieron brillar en el fútbol italiano con las camisetas del Napoli y del Atalanta.

La presencia de Denis fue determinante para que los cremas no tuvieran que pelear por no descender en la última jornada de aquel torneo. Si bien fue un temor constante el no bajar a Segunda División en aquel momento, debido a lo complicado que estaba el cuadro merengue en ese entonces, gracias a los goles del exIndependiente de Avellaneda y al buen rendimiento futbolístico del resto del equipo, la ‘U’ terminó quedando a un punto de clasificar a la Copa Sudamericana.

Tras estar casi un año defendiendo los colores cremas, y marcar 16 goles en 32 partidos, además de tener actuaciones destacadas, Denis decidió partir y aceptar la propuesta del Urbs Reggina 1914.

El cariño es recíproco por parte de Denis hacia la hinchada de Universitario, y así lo dejó en claro en las redes sociales. Luego de una publicación hecha por Embajadur Crema, entidad dedicada a reunir fondos para ayudar a pagar las deudas del club crema, para homenajear al delantero, este último decidió responder. “Gracias, cremas. Los mejores recuerdos siempre. Y dale U”, comentó Denis.

¿Cuándo se jugarán las finales de la Liga 1 2023?

Las finales entre Universitario y Alianza Lima se realizarían el próximo sábado 4 de noviembre y miércoles 8 del mismo mes. Hay mucha expectativa de parte de las dos hinchadas, pues ambos clubes no se enfrentan en esta instancia desde el 2009. En aquella ocasión, bajo la conducción técnica de Juan Reynoso, los cremas se impusieron y campeonaron.

Qué dijo Jorge Fossati sobre el triunfo de Universitario ante Sport Huancayo

Jorge Fossati, técnico de la ‘U’, habló en conferencia de prensa tras la victoria merengue 2-0 ante Sport Huancayo. “El partido por mérito del rival y tal vez también porque éramos conscientes de lo que nos estábamos jugando, y eso por ahí no lo pudimos dominar. Por momentos confundíamos rápido con apurado, no estábamos precisos”.

Asimismo, el estratega uruguayo agregó: “Hay algo muy positivo en esto: que esto se debe a la enorme responsabilidad que sienten los jugadores de este grupo cuando tienen el privilegio de entrar a la cancha y eso a veces hace que te sobregires y no rindas en toda tu capacidad. Con pelota, no fue el mejor partido nuestro”.

