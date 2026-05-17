Por Redacción EC

A solo pocas fechas de finalizar oficialmente el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima atraviesa por uno de sus mejores momentos futbolísticos, ya que se perfila como uno de los principales candidatos a llevarse el primer título nacional. De hecho, ocupa el primer lugar de la tabla con 36 puntos, lo que ha ilusionado a sus hinchas con alcanzar el máximo objetivo del año. En ese contexto, tras la victoria del club íntimo sobre Cienciano en la última jornada, el técnico Pablo Guede ha resaltado el esfuerzo de su plantel frente a un complicado equipo y escenario. Sin embargo, las polémicas no estuvieron ausentes en este partido, ya que el entrenador del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, lanzó un fuerte mensaje y criticó la propuesta presentada que terminó originando la victoria de Alianza por la mínima diferencia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.