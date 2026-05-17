A solo pocas fechas de finalizar oficialmente el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima atraviesa por uno de sus mejores momentos futbolísticos, ya que se perfila como uno de los principales candidatos a llevarse el primer título nacional. De hecho, ocupa el primer lugar de la tabla con 36 puntos, lo que ha ilusionado a sus hinchas con alcanzar el máximo objetivo del año. En ese contexto, tras la victoria del club íntimo sobre Cienciano en la última jornada, el técnico Pablo Guede ha resaltado el esfuerzo de su plantel frente a un complicado equipo y escenario. Sin embargo, las polémicas no estuvieron ausentes en este partido, ya que el entrenador del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, lanzó un fuerte mensaje y criticó la propuesta presentada que terminó originando la victoria de Alianza por la mínima diferencia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ HORACIO MELGAREJO CRITICÓ LA PROPUESTA DE ALIANZA LIMA TRAS LA DERROTA DE CIENCIANO?

Este sábado se llevó a cabo la fecha 15 del Torneo Apertura, donde Alianza Lima se impuso 1 a 0 a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El único gol del partido fue anotado por Marco Huamán, quien le dio la victoria a su equipo y lo acerca cada vez más al primer objetivo del año que es salir campeón. Así, tras finalizado el partido, el entrenador del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, se refirió al triunfo del rival por la mínima diferencia y evitó hablar sobre el arbitraje, considerando que también cometen errores.

@trisanotv 🔥😳 HORACIO MELGAREJO NO SE GUARDÓ NADA TRAS LA DERROTA ANTE ALIANZA LIMA ⚽🔥 “Se quedaron con uno más y empezaron a hacer tiempo”, disparó el entrenador del ‘Papá’ tras la caída ante los blanquiazules 👀⚪🔵 Pero eso no fue todo… 😅 También protagonizó un curioso momento con la prensa cusqueña durante la conferencia 🎤🔥 ¿Tiene razón el DT de Cienciano o Alianza manejó el partido con inteligencia? 🤔 #Cienciano #AlianzaLima #HoracioMelgarejo #Liga1 #TorneoApertura #FutbolPeruano #TrisanoTV #EnOtrasCanchas #Cusco #Blanquiazules #Conferencia #Polémica ♬ sonido original - Luis Trisano

De acuerdo con el técnico argentino, el equipo blanquiazul consiguió un triunfo que no estaba en sus planes y cuestionó su planteamiento, al considerar que se replegaron tras la expulsión de Renzo Salazar. “No voy a hablar del arbitraje porque son seres humanos y se equivocan. Alianza Lima se lleva una victoria que no esperaba. A esta altura, nos quedan dos finales más. Hay que cambiar el chip. Que los chicos descansen porque no se notó la superiordad numérica. Los que jugaron y los que no, estoy orgulloso de todos. Dieron la vida. Ellos se encontraron con un gol (...) Nos sorprendió que cuando se quedaron con uno más, hacían tiempo cuando iban ganando 1-0″, sostuvo Melgarejo.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ LA COBRA A LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA?

En un clip difundido a través de TikTok, el streamer argentino La Cobra utilizó su cuenta de Kick para mandar un particular y polémico mensaje a los hinchas de Alianza Lima. De acuerdo con el popular creador de contenido, Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors, sería el mejor futbolista en la historia de la liga peruana si llegara a fichar por algún equipo, dejando de lado a referentes de la selección nacional como César Cueto o Teófilo Cubillas.

Asimismo, no dudó en dejar en claro que el club blanquiazul no participa en ningún torneo internacional, mientras que sus clásicos rivales continúan en competencia. “Si Paredes jugara un minuto en la liga peruana sería el mejor jugador de la historia de la liga peruana. Así que cerrá hincha de Alianza, hijo de Universitario, campeón de Perú de verdad; hijo de Sporting Cristal, que juega Libertadores; hijo de Cienciano, que juegan también. Ustedes no juegan nada, no juegan nada, hijo de 2 de Mayo”, expresó el argentino, visiblemente furioso en su plataforma de streaming.