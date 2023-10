La selección peruana sumó cuatro partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas. Pese a que hubo mucha expectativa, la Bicolor cayó 2-0 ante Argentina por la cuarta jornada de las Clasificatorias. Un doblete de Lionel Messi provocó que Perú descienda hasta la penúltima posición de la tabla de posiciones. En este contexto, tal como se esperaba, Juan Reynoso es uno de los más criticados. Sobre ello, Julio César Uribe, extécnico de la Blanquirroja y vieja gloria del fútbol peruano, se animó a dar su punto de vista.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre la postura conservadora de Perú?

Uribe fue entrevistado por Infobae Perú y analizó la postura defensiva y conservadora del Perú de Reynoso. “Los principios ofensivos y defensivos históricamente son los mismos. Uno cuando no tiene la pelota es defensivo y cuando la tiene es ofensivo. El tema es cómo la administras y la recuperas. No es un misterio, pero, aquí cada uno quiere imponer su verdad cuando hay que exponerla con criterio, donde todos cumplan un plan de juego y traten de contrarrestar la capacidad del adversario. Esa es la razón del planteamiento, no puedes renunciar al ataque, no tienes argumentos para atacar, dependes de individualidades, de cosas aisladas, pelota quieta. Así tus opciones de ganar se minimizan”, comentó el ‘Diamante’.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre las críticas de Juan Reynoso hacia la Liga 1?

Asimismo, Uribe hizo hincapié en la crítica que hizo el ‘Cabezón’ a los jugadores del medio local. “No opino de esas cosas, no me gasto en cosas que no me suman, es una opinión errada porque es un contrasentido. Habla de dos o tres jugadores y hay dos que no tocó. Yotún juega en el campeonato peruano y hace un muy buen trabajo. Polo juega en el campeonato peruano y juega según su criterio. La experiencia hace mucho para contextualizar sin tocar a los jugadores. A los jugadores se les protege siempre”.

El exfutbolista también detalló que al jugador hay que protegerlo. “Hay que ser objetivos, esperar el momento, conversar con los jugadores, con su comando, que hoy en día son 12 o 14 personas, en mis tiempos eran 3 o 4. Escuchar todo este comando te ayuda a reflexionar y expresar mejor. Eso es importante. No podría ponerme en un lugar que no me corresponde, pero, sé que al jugador hay que tratar de protegerlo porque es el que merece ser protegido”.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre el gran presente de Argentina?

Por último, el exSporting Cristal confesó que siente mucha admiración por el buen momento que atraviesa el fútbol argentino. “Se ratificó lo que habíamos expresado en la previa. Porque Argentina es campeona del mundo, porque hoy los jugadores disfrutan del juego, juegan, no lo pelean, y hay otros que tienen que pelearlo para tratar de jugarlo. Entonces me dio gusto ver la forma que se ratifica el buen momento del fútbol argentino”.

¿Cuál es el fixture completo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

SEPTIEMBRE 2023

Fecha 1:

Paraguay - Perú |07/09/23 |



Colombia - Venezuela |07/09/23 |



Argentina - Ecuador |07/09/23|



Uruguay - Chile |08/09/23 |



Brasil - Bolivia |08/09/23 |



Fecha 2:

Bolivia - Argentina | 12 /09/23 |



Ecuador - Uruguay | 12 /09/23 |



Venezuela - Paraguay | 12 /09/23 |



Chile - Colombia |12 /09/23 |



Perú - Brasil |12 /09/23 |



OCTUBRE 2023

Fecha 3:

Colombia - Uruguay (12 /10/23)



Brasil - Venezuela (12 /10/23)



Bolivia - Ecuador (12 /10/23)



Argentina - Paraguay (12 /10/23)



Chile - Perú (12 /10/23)



Fecha 4:

Uruguay - Brasil (17 /10/23)



Perú - Argentina (17 /10/23)



Venezuela - Chile (17 /10/23)



Paraguay - Bolivia (17 /10/23)



Ecuador - Colombia (17 /10/23)



NOVIEMBRE 2023

Fecha 5:

Colombia - Brasil (16 /11/23)



Venezuela - Ecuador (16 /11/23)



Bolivia - Perú (16 /11/23)



Argentina - Uruguay (16 /11/23)



Chile - Paraguay (16 /11/23)



Fecha 6:

Uruguay - Bolivia (21 /11/23)



Perú - Venezuela (21 /11/23)



Brasil - Argentina (21 /11/23)



Paraguay - Colombia (21 /11/23)



Ecuador - Chile (21 /11/23)



SEPTIEMBRE 2024

Fecha 7:

Uruguay - Paraguay



Perú - Colombia



Brasil - Ecuador



Bolivia - Veneuzela



Argentina - Chile



Fecha 8:

Colombia - Argentina



Venezuela - Uruguay



Paraguay - Brasil



Chile - Bolivia



Ecuador - Perú



OCTUBRE 2024

Fecha 9:

Perú - Uruguay



Venezuela - Argentina



Bolivia - Colombia



Chile - Brasil



Ecuador - Paraguay



Fecha 10:

Uruguay - Ecuador



Colombia - Chile



Brasil - Perú



Paraguay - Venezuela



Argentina - Bolivia



NOVIEMBRE 2024

Fecha 11:

Uruguay - Colombia



Perú - Chile



Venezuela - Brasil



Paraguay - Argentina



Ecuador - Bolivia



Fecha 12:

Colombia - Ecuador



Brasil - Uruguay



Bolivia - Paraguay



Argentina - Perú



Chile - Venezuela



MARZO 2025

Fecha 13:

Uruguay - Argentina



Perú - Bolivia



Brasil - Colombia



Paraguay - Chile



Ecuador - Venezuela



Fecha 14:

Colombia - Paraguay



Venezuela - Perú



Bolivia - Uruguay



Argentina - Brasil



Chile - Ecuador



JUNIO 2025

Fecha 15:

Colombia - Perú



Venezuela - Bolivia



Paraguay - Uruguay



Chile - Argentina



Ecuador - Brasil



Fecha 16:

Uruguay - Venezuela



Perú - Ecuador



Brasil - Paraguay



Bolivia - Chile



Argentina - Colombia



SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17:

Uruguay - Perú



Colombia - Bolivia



Brasil - Chile



Paraguay - Ecuador



Argentina - Venezuela



Fecha 18:

Perú - Paraguay



Venezuela - Colombia



Bolivia - Brasil



Chile - Uruguay



Ecuador - Argentina

