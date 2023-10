La selección peruana perdió 2-0 ante Chile en su visita al Estadio Monumental de Santiago por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con este resultado, la ‘Bicolor’ cerró la tercera jornada en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con un punto, solo por encima de Bolivia que se encuentra último con 0 unidades.

Perú, junto a Paraguay, es una de las selecciones que no ha anotado goles y no ha ganado en lo que va de la competencia continental que actualmente otorga cinco cupos y medio para la próxima Copa Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026.

Tras los resultados obtenidos, el director técnico Juan Máximo Reynoso se ha ganado las críticas de diversos medios de prensa, periodistas deportivos y especialistas, quienes han juzgado la idea de juego y planteamiento de la selección peruana, que en tres partidos no ha realizado un solo remate al arco contrario.

Entres los especialistas aparece Oscar del Portal, uno de los conductores de “Fútbol en América”, quien aprovechó sus redes sociales para publicar en su cuenta oficial de Instagram su conclusión sobre la última derrota de la selección peruana ante Chile.

¿QUÉ DIJO OSCAR DEL PORTAL LUEGO DE LA DERROTA DE PERÚ ANTE CHILE?

El periodista de América Televisión indicó en sus historias que no había un resultado que justificara el desempeño del equipo nacional. Mencionó que, si bien el buen juego del rival podía obligar al otro a no atacar, no entendía por qué era una iniciativa propia de la selección peruana.

Además, Del Portal señaló que considera que la ‘blanquirroja’ tiene futbolistas para jugar mejor, pero la idea no es plasmar un plan en base a lo que haga el rival. “Material para jugar mejor tenemos, pero ayuda que el plan dependa del rival y que nos acostumbremos a reaccionar en vez de tener iniciativa”, aseguró.

Por último, expresó la esperanza que tiene de ver un cambio positivo. “Ojalá mejoremos, hay con qué”, sentenció con optimismo el panelista de “Fútbol en América”.

Conclusión de Oscar del Portal tras el partido Chile vs. Perú. | Foto: @oscardelportal / Instagram

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR PERÚ POR LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

La ‘blanquirroja’ deberá pasar la página negativa de su presentación en Chile y tendrá otra difícil prueba ante el vigente campeón de la Copa Mundial 2022, Argentina. Perú será local en el Estadio Nacional de Lima el próximo martes 17 de octubre a las 9 de la noche por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La selección ‘albiceleste’ es el actual líder de la competencia de Conmebol con puntaje perfecto. Los dirigidos por Lionel Scaloni sumaron 9 puntos en tres partidos tras vencer a Ecuador, Bolivia y Paraguay, además de marcar 5 goles a favor y ser el único equipo que no ha recibido un solo gol en estas Eliminatorias.

CONVOCADOS PARA EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS ARGENTINA

Los jugadores que conforman el seleccionado peruano son los siguientes:

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Renato Solís.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Renato Solís. Defensas: Carlos Zambrano, Jhilmar Lora, Nilson Loyola, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Marcos López.

Carlos Zambrano, Jhilmar Lora, Nilson Loyola, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Marcos López. Mediocampistas: Yoshimar Yotún, Piero Quispe, Jairo Concha, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Christofer Gonzáles.

Yoshimar Yotún, Piero Quispe, Jairo Concha, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Christofer Gonzáles. Delanteros: Joao Grimaldo, Andy Polo, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Fabrizio Roca, Paolo Guerrero, Santiago Ormeño, André Carrillo.

Por otro lado, la selección de Argentina está conformada por los siguientes jugadores: