Por Redacción EC

En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, un video se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que un futbolista fue atropellado accidentalmente por un carrito médico en pleno partido en la liga de Ecuador. Este sorpresivo suceso no solo causó el asombro de los presentes e internautas, sino también de los periodistas deportivos locales, quienes consideraron este acto como un “blooper” en lo que va del año. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.