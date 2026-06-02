En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, un video se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que un futbolista fue atropellado accidentalmente por un carrito médico en pleno partido en la liga de Ecuador. Este sorpresivo suceso no solo causó el asombro de los presentes e internautas, sino también de los periodistas deportivos locales, quienes consideraron este acto como un “blooper” en lo que va del año. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

CARRITO MÉDICO ATROPELLA DE MANERA ACCIDENTAL A UN JUGADOR ECUATORIANO

En medio del inicio del Mundial 2026, el fútbol no se detiene en distintas partes del mundo, con el desarrollo continuo del campeonato. Este es el caso de la segunda división del fútbol ecuatoriano, que generó más de una polémica tras la victoria de la Liga de Portoviejo por 1-0 en condición de visitante ante El Nacional. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hinchas y los medios deportivos fue el insólito accidente que sufrió un jugador local. De acuerdo con las imágenes, transcurría el minuto 71 del partido cuando uno de los futbolistas de “La Capira” solicitó asistencia médica debido a una aparente lesión.

#LigaDePortoviejo #ElNacional #FútbolEcuatoriano #BlooperDeLaSemana ♬ sonido original - WQ Radio @wqradio 🚑⚽️ ¡INSÓLITO EN LA SERIE B! A Edison Caicedo, jugador de Liga de Portoviejo, lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional. El hecho ocurrió mientras el vehículo ingresaba al campo para atender a un futbolista lesionado, pero terminó impactando accidentalmente al mediocampista manabita, generando sorpresa y reclamos desde el banquillo de la “Capira”. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. 🤣 Salió el blooper de la semana en el fútbol ecuatoriano. 📽️ Zapping Sports #SerieB

Mientras el pequeño automóvil de asistencia médica se disponía a retirar del campo, este terminó impactando sorpresivamente al mediocampista manabita, lo que dejó a dos futbolistas tendidos quejándose del dolor. A pesar de que medios locales señalaron que el incidente no pasó a mayores, los compañeros de Caicedo no dudaron en reclamar al conductor por su imprudencia. Por su parte, los periodistas deportivos calificaron este sorpresivo hecho como un “blooper”. “La camilla contra Caicedo. Increíble. Esto es un blooper (...) Acá, se le van encima al conductor. Cuidado que Caicedo puede quedar hasta lesionado. Eso pega. Terminó afectado. Tremenda esta situación. Esto va a dar la vuelta al mundo”, expresaron.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE UN VENEZOLANO TRAS PROBAR EL TAMAL PERUANO Y MEXICANO?

A través del canal de YouTube ‘Así es Perú’, un influencer puso en debate dos de las gastronomías más importantes del mundo: la peruana y la mexicana, que conquistan los paladares de miles de turistas que disfrutan de sus exquisitos platillos. En esta ocasión, el reto gastronómico consistió en vendar los ojos a un joven venezolano para que probara, de manera imparcial y centrado en la textura y el sabor, los tamales de ambas nacionalidades.

El venezolano comenzó probando el tamal mexicano, también conocido como Uchepo, originario de Michoacán y Guerrero, y preparado con maíz tierno y un toque de sal. El joven no dudó en calificarlo como salado y picante, aunque no le pareció tan desagradable. Por su parte, comparó el tamal peruano con las tradicionales hallacas, destacando que tenía más sabor y le dio una puntuación de 9 sobre 10. Al quitarse la venda, el venezolano comentó que el tamal peruano le llamó mucho la atención por su sabor, textura y presentación, en comparación con el mexicano que aprecia su autenticidad.