A solo pocas semanas de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, el partido inaugural del torneo más importante del mundo se disputará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. En tanto, la final se jugará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Estados Unidos. De esta manera, millones de seguidores en el mundo y la prensa deportiva tendrán puesta su mirada en la competencia que definirá al sucesor del último campeón, Argentina. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

De acuerdo con la plataforma Hiraoka, el Consejo de la FIFA aprobó el nuevo formato del Mundial 2026, donde contempla 12 grupos de cuatro selecciones en el torneo que inicia desde el 11 de junio al 19 de julio. Y es que, con este sistema, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Durante la competencia internacional habrá 16 sedes, por lo que Estados Unidos será el país con más ciudades anfitrionas, con un total de 11, donde recibirán a las selecciones con sus máximas figuras del fútbol.

En cuanto a la adquisición de entradas, el organismo regulador del fútbol mundial informó que los aficionados interesados en recibir detalles sobre la compra de tiques para el Mundial 2026 deben registrarse en su sitio web oficial (LINK), completando datos como nombre, correo electrónico e idioma. Tras enviar el formulario, recibirán en su bandeja de entrada una serie de novedades sobre la venta de boletos para el torneo más importante del mundo.

SEDES PARA EL MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,000)

Estadio Azteca (83,000) Guadalajara: Estadio Akron (48,000)

Estadio Akron (48,000) Monterrey: Estadio BBVA (53,500)

Sede Estados Unidos

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75,000)

Mercedes-Benz Stadium (75,000) Boston: Gillette Stadium (65,000)

Gillette Stadium (65,000) Dallas: AT&T Stadium (94,000)

AT&T Stadium (94,000) Houston: NRG Stadium (72,000)

NRG Stadium (72,000) Kansas City: Arrowhead Stadium (73,000)

Arrowhead Stadium (73,000) Los Angeles: SoFi Stadium (70,000)

SoFi Stadium (70,000) Miami: Hard Rock Stadium (65,000)

Hard Rock Stadium (65,000) New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500)

MetLife Stadium (82,500) Philadelphia: Lincoln Financial Field (69,000)

Lincoln Financial Field (69,000) San Francisco Bay Area : Levi’s Stadium (71,000)

: Levi’s Stadium (71,000) Seattle: Lumen Field (69,000)

Sede Canadá