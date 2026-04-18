Por Redacción EC

A solo pocas semanas de que se lleve a cabo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, el partido inaugural del torneo más importante del mundo se disputará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. En tanto, la final se jugará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Estados Unidos. De esta manera, millones de seguidores en el mundo y la prensa deportiva tendrán puesta su mirada en la competencia que definirá al sucesor del último campeón, Argentina. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.