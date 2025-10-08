Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco y quedó a doce puntos del líder Universitario. Como era de esperarse, esta dura derrota golpeó fuerte el vestuario blanquiazul. Y, luego de haberse jugado dicho encuentro, Pablo Ceppelini, futbolista uruguayo del cuadro victoriano, criticó el profesionalismo del fútbol peruano y lo tildó de “amateur”. En este contexto, Carlos Galván, exfutbolista y campeón nacional con la ‘U’, le respondió de manera contundente.

El ‘Negro’ Galván arremete contra Pablo Ceppelini por llamar ‘amateur’ la Liga 1 y asegura que es el jugador menos profesional que vio en Perú: “Jugaste un partido bien, caradura”

“Invirtieron un dineral en Ceppelini, el cual es el jugador menos profesional que vi acá en la liga peruana, y tiene el tupé de decir que el fútbol peruano es amateur. Amateur será para vos, pero sinceramente déjame decirte unas palabras. ‘Flaco’, lo tuyo es paupérrimo, lo que hiciste en el campeonato”, empezó diciendo el popular ‘Negro’ en ‘En Blanco y Negro’.

Luego, el excapitán merengue añadió: “Viniste acá para tratar de hacer la diferencia como extranjero, como siempre un extranjero viene y trata de hacer la diferencia y ser un ejemplo para el plantel. Lo que menos hiciste fue ser ejemplo para algún tipo. Entonces, me parece a veces las palabras están de más, hay que guardárselas. Solo porque jugaste un partido bien, fue con Boca e hiciste un gol de casualidad”.

Por último, el exdefensor de Racing le pidió al uruguayo terminar de la mejor manera el torneo. “Y, ahora, porque hiciste un partido bueno tienes el tupé de hablar. Me parece que es ser un poquito caradura. Hay que guardarse algunas palabras y terminar honrosamente el campeonato”.

Reimond Manco compara a Alianza Lima con Universitario y genera polémica en redes: “Le está pasando factura”

Reimond Manco, ex futbolista y ahora analista deportivo, comparó la campaña de los cremas con la de Alianza Lima y rescató una virtud del vigente bicampeón nacional.

“Hay algo que La ‘U’ hizo bien. Universitario hizo una buena Copa Libertadores y no descuidó el torneo local. Alianza hizo un buen papel a nivel internacional o aceptable, pero descuidó el torneo local y ahora le está pasando factura. Cuando dejó de jugar el torneo internacional, ya prácticamente estaba muy lejos de pelear por el título nacional”, indicó Manco en Denganche.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La ‘U’ es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo al momento de analizar un partido de fútbol. Hoy es el mejor equipo del fútbol peruano y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana”.

Recordemos que la ‘U’ le sacó doce puntos de ventaja a los victorianos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En la siguiente jornada, los dirigidos por Jorge Fossati visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en lo que promete ser el mejor partido de la jornada.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

