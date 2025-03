Ante la gran expectativa que se tiene sobre los próximos partidos de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a River Plate, Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil, es inevitable que surjan diversas opiniones al respecto. En este contexto, Carlos Galván compartió su perspectiva sobre el actual desempeño del club merengue y los desafíos que enfrentará próximamente. Durante una entrevista para el canal “Embajadur Crema”, destacó aspectos clave que el equipo debe considerar para asegurar la victoria en sus próximos partidos. Además, analizó el rendimiento de algunos jugadores, la estrategia que debería seguir el comando técnico y la importancia de mantener la concentración. Conoce todos los detalles sobre sus declaraciones en esta nota.

¿QUÉ DIJO EL “NEGRO” GALVÁN RESPECTO A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Durante su participación en el canal de YouTube “Embajadur Crema”, Galván fue bastante directo al expresar su opinión sobre el próximo partido entre River Plate y Universitario.

Ante la interrogante de si el equipo crema podía vencer al cuadro argentino, respondió de manera clara. “River no viene bien, es complicado. ¿Pueden ganarle? Sí. Se le puede ganar. Pero no veo a una defensa de la ‘U’ a 40 metros atacando”, precisó el exdeportista.

En este contexto, mencionó que el desempeño actual de algunos jugadores puede influir mucho en los partidos, considerando que ya no son los mismos como en años anteriores. “Fuera de que seran rápidos los de River, el tema es que... ¿te acuerdas de Rivero, Corzo y Benedetto? Con Bustos el año pasado no se le llegaba mucho a la ‘U’, pero este año le están llegando demasiado. Y la velocidad, en tres años, ya baja; los años empiezan a pesar. Entonces, hay cosas que van pasando... Hoy a Corzo no lo ves rápido”, finalizó.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES ANTE LAS DECLARACIONES DE GALVÁN?

Tras los comentarios de Galván, la mayoría de los internautas coincidió en que tenía razón. Más allá de dejarse llevar por el fanatismo, señalaron la importancia de aplicar estrategias correctas para conformar un equipo sólido y competitivo que pueda enfrentar a los próximos rivales del cuadro merengue. Además, enfatizaron que algunos jugadores debían renovarse debido al inevitable paso del tiempo, ya que el rendimiento físico y la velocidad son factores clave en encuentros de alta exigencia como los que se acercan.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PARTIDOS UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN COPA LIBERTADORES 2025?

De acuerdo con lo señalado por la CONMEBOL, Universitario de Deportes, que pertenece al Grupo B de la Copa Libertadores 2025, disputará su primer encuentro contra River Plate el próximo 2 de abril a las 7:30 p. m. en el Estadio Monumental “U” Marathon, en Lima. En su segunda fecha, que se llevará a cabo el martes 8 de abril, enfrentará al equipo ecuatoriano Independiente del Valle en Quito; mientras que en la tercera, medirá fuerzas en Guayaquil contra Barcelona SC el martes 22 de abril.

Posteriormente, en la cuarta fecha, recibirá a Independiente del Valle en Lima el jueves 8 de mayo. Seis días después, el miércoles 14 de mayo, será local ante Barcelona SC por la penúltima fecha. Y finalmente, cerrará con broche de oro su participación en la fase de grupos ante River Plate en Buenos Aires, precisamente el martes 27 de mayo.