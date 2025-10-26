No cabe duda de que Universitario de Deportes atraviesa un buen momento futbolístico en el fútbol peruano, con posibilidades de conseguir el tricampeonato en la presente temporada de la Liga 1. Es así que, a lo largo de su trayectoria, el equipo crema ha protagonizado diversas campañas memorables que lo han consolidado como el club más laureado del Perú. Sin embargo, el reconocido streamer Fanodric cuestionó el éxito del equipo de Jorge Fossati, lo que provocó que el exjugador de la ‘U’, Carlos Galván, arremetiera contra él y Alianza Lima, recordando el apagón del 2023 en Matute. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ LE DIJO CARLOS GALVÁN A FANODRIC POR MINIMIZAR EL TRICAMPEONATO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

A través del programa digital “En blanco y negro”, que se transmite en YouTube, Carlos Galván salió a arremeter contra Fanodric, hincha acérrimo de Alianza Lima, luego de que este minimizara el tricampeonato de Universitario de Deportes considerándolo como “el peor de la historia”. Esto provocó que el exfutbolista se mostrara disconforme con sus declaraciones y le recordara el apagón que sucedió en la final en Matute, cuando el conjunto crema dio la vuelta al frente de sus hinchas. Así, el argentino sostuvo que la frustración de la afición blanquiazul se debe a que el conjunto victoriano realiza numerosas contrataciones para competir de igual a igual con la ‘U’, pero los resultados no le han favorecido.

“Es bueno decir que Fanodric está totalmente equivocado. Entiendo su pesar con los hinchas de Alianza Lima, pero para la ‘U’ fue épico empatar sobre la hora en el Monumental y después ganar en Matute. Lo épico fue el famoso apagón, ya que no le dejaron dar la vuelta en Matute. Para el hincha de Universitario eso es épico porque creo que solamente eso sucedió en Benfica, fue el segundo club en hacer un apagón. Yo entiendo el dolor y la frustración después de tantos gastos innecesario para formar su plantilla, renovar, sacar 6 o 8 jugadores, luego lo mismo, y no les alcanzó. Este año fue igual y tampoco alcanzó. Se enfocan para un lado, desvían la vista del hincha para un lado pero hay que enfocarse en la realidad”, sostuvo Galván.

FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO CLAUSURA 2025

Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

