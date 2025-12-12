La práctica de deportes como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores. En ese sentido, hoy llama la atención la capacidad con la cual contará un nuevo y moderno estadio ubicado en país puntual de América del Sur, y que pasará a construirse para terminar siendo el gran complejo multifuncional proyectado para favorecer a miles de personas entre ciudadanos locales y extranjeros.

EN ESTE PAÍS DE AMÉRICA DEL SUR SE CONSTRUIRÁ MODERNO E IMPONENTE ESTADIO

Se aproxima el 2026, y junto a ello la posibilidad de ver inaugurado en Sudamérica, un estadio calificado como de “clase mundial” debido a características que repasaremos a continuación.

Desde Colombia, y más puntualmente Bogotá, hoy llega la noticia referente al venidero inicio de construcción de recinto que no solo quedará listo para la práctica del fútbol, y albergar a más de 50 mil espectadores, sino también para acoger otros tipos de eventos gracias a instalaciones cuyos ambientes ofrecerán hasta un Auditorio Filarmónico.

Con tecnología de última generación, el nuevo estadio que “marcará un hito en la infraestructura deportiva del país”, presenta además de grama híbrida, la primera cubierta retráctil de gran escala, e “integrada a un avanzado sistema de estación meteorológica con capacidad de predicción de tormentas”.

“Hoy en el cumpleaños de Bogotá tenemos muchas noticias, el mayor anuncio es que la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante y el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027″, revelaba el alcalde de dicha urbe colombiana, Carlos Fernando Galán, a inicios del mes de agosto, confirmando así la edificación de ambicioso proyecto ascendente a los 167 mil metros cuadrados, y liderados también por Sencia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

EL CLUB DE SEGUNDA DIVISIÓN QUE CONSTRUIRÁ MEGAESTADIO GRACIAS A MILLONARIA INVERSIÓN

A nivel global, la pasión por el fútbol sigue en aumento, y donde logra manifestarse es precisamente mediante los estadios que hoy llaman la atención gracias a la ejecución de proyecto a partir del cual los hinchas de histórico club inglés, gozarán de novedosas e imponentes instalaciones con miras a próximas temporadas.

De manera sorpresiva, el Birmingham City de la English Football League Championship, ha publicado comunicado brindando los detalles entorno a la construcción de nuevo recinto deportivo, y ahora diseñado para albergar a 62 mil espectadores gracias a la gestión de Heatherwick Studio en colaboración con MANICA Architecture.

“Con demasiada frecuencia, los estadios parecen naves espaciales que podrían haber aterrizado en cualquier lugar, esterilizando el área circundante”, expresa Thomas Heatherwick como fundador y director de dicho estudio de arquitectura que revoluciona y marca tendencia cada vez que presenta algún trabajo, remarcando además durante presentación de iniciativa, que estas nuevas instalaciones deportivas, surgen de la propia ciudad ubicada al noroeste de Londres, “su fábrica de ladrillos, sus mil oficios y la artesanía que lo sustenta”.

La información brindada oficialmente por parte del Birmingham City que hoy busca el ascenso a la Premier League, evidencia fotografías que sorprenden debido a diseño de megaestadio mediante el cual se busca plasmar la rica herencia industrial de West Midlands, y denominado como Powerhouse Stadium, también llama la atención producto de los más de 3 millones de dólares invertidos.

Ubicado en Bordesley Green, el novedoso recinto con capacidad para 62 mil espectadores, no solo albergará partidos de fútbol, sino además diversos eventos deportivos y vinculados al entretenimiento gracias a la incorporación de ingeniería de vanguardia que lo convertirá en un nuevo e importante punto de referencia para la ciudad y visitantes.

LAS CARACTERÍSTICAS QUE RESALTAN SOBRE EL NUEVO E IMPONENTE ESTADIO DISEÑADO PARA EL BIRMINGHAM CITY

Techo retráctil e inclinación móvil que permitirá flexibilidad durante los 365 días del año, y lo convierte en área ideal para grandes eventos deportivos, conciertos de música internacionales, así como experiencias culturales a gran escala.

El diseño del nuevo estadio del Birmingham City, busca acercar las gradas al terreno de juego, situándolas lo más inclinadas posible, y creando una pared de aficionados de 360 ​​grados.

La acústica de alto rendimiento del imponente estadio para 62 mil espectadores, amplificará el sonido del público, creando una atmósfera inolvidable para los aficionados locales.

Doce llamativas torres con forma de chimenea que bordean el recinto, según el Birmingham evocan las fábricas de ladrillo que antiguamente ocupaban el lugar, proporcionando así soporte estructural para la cubierta.