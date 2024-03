El reconocido periodista deportivo Pedro García ha hecho un llamado especial a los equipos Alianza Lima y Universitario tras el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2024. ¿Qué es lo que señaló el presentador deportivo a las dos emblemáticas agrupaciones de fútbol? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

QUÉ PEDIDO HIZO PEDRO GARCÍA A ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO

Pedro García, reconocido periodista deportivo, hizo un llamado especial a los equipos Alianza Lima y Universitario tras el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2024.

En su intervención en el programa ‘Al Ángulo’, les instó a realizar una campaña digna en el torneo continental, considerando la complejidad de los rivales que les tocó enfrentar.

Así mismo, expresó la importancia de que ambos equipos afronten cada encuentro con determinación y entrega, destacando la necesidad de mantener la reputación y el honor del fútbol peruano en la competición.

QUÉ SIGNIFICA QUE ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO HAGAN UNA “COPA LIBERTADORES DIGNA”

El concepto de realizar una “Copa Libertadores digna”, según las palabras de Pedro García, implica una serie de aspectos cruciales para los equipos Alianza Lima y Universitario.

En primer lugar, implica evitar resultados abultados en contra y mantener la competitividad en cada partido disputado, tanto en condición de local como de visitante.

Además, significa tener metas realistas y alcanzables, como avanzar lo más lejos posible en el torneo, ya sea clasificando a la siguiente fase o asegurando un puesto en la Copa Sudamericana.

“Hacer una copa digna es que no te goleen, en los últimos años los equipos de Perú pierden y son goleados. La dignidad pasa por de local no perder y la dignidad también pasa por llegar a la última jornada con posibilidades, pero no quedar eliminados en la cuarta fecha, eso es indigno. Si vas a quedar tercero e ir a la Sudamericana es digno”, indicó.

QUÉ ES UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.

QUÉ ES ALIANZA LIMA

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Fue fundado por jóvenes que deseaban practicar deporte.

Alianza Lima es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía, que utilizaron para celebrar sus primeros partidos.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.

QUÉ ES LA COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América.

En 1965 el torneo adoptó el nombre «Libertadores» en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña de América del Sur.

Copa Libertadores es uno de los más prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica.

La Copa Libertadores ha tenido diferentes formatos desde su creación. Al inicio, solo participaban los campeones de las ligas. En 1966, comenzaron a participar los subcampeones. En 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta el 2016, en el 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. En el año 2000 el torneo se expandió de 20 a 32 equipos.

Al menos cuatro clubes por país compiten en la Copa Libertadores, mientras que Argentina y Brasil tienen la mayor cantidad de clubes participantes. Tradicionalmente, se ha utilizado siempre una fase de grupos, pero el número de equipos por grupo ha variado en numerosas ocasiones. En la actualidad, desde la edición 2017, participan 47 clubes y se disputa anualmente desde enero hasta noviembre.

Desde 1989 el ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y, desde 2005, la Copa Mundial de Clubes, competición que reemplazó a la Copa Intercontinental, la cual se jugó de 1960 a 2004 entre el ganador del torneo y el campeón de Europa.

También, clasifica a la segunda fase de la siguiente Copa Libertadores. Asimismo, entre 1969 y 1998 el campeón disputaba la Copa Interamericana con el vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf. Y también desde 1993 hasta 1996, el campeón jugó la Copa de Oro con el ganador de la Supercopa Sudamericana, el campeón de la Copa Conmebol, y el campeón de la Copa Máster de Supercopa.

El club con más títulos es Independiente, de Argentina, con siete conquistas. El actual campeón del certamen es el equipo brasileño Flamengo, que logró su tercer título, tras jugar su segunda final de forma consecutiva.