Por Manuel Gomez

Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. Así, el cuadro crema ya se prepara para lo que será su próximo desafío en la novena fecha del campeonato cuando enfrente a su clásico rival: Alianza Lima. En ese sentido, en medio de los cuestionamientos por el rendimiento de Paolo Guerrero tras confirmarse su lesión muscular, Pedro García no dudó en enviar un sorpresivo mensaje en defensa del delantero, quien no estará presente ante los merengues este fin de semana. Estas declaraciones generaron diversas reacciones entre los aficionados, quienes no tardaron en expresar sus opiniones a través de las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.