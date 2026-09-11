Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. Así, el cuadro crema ya se prepara para lo que será su próximo desafío en la novena fecha del campeonato cuando enfrente a su clásico rival: Alianza Lima. En ese sentido, en medio de los cuestionamientos por el rendimiento de Paolo Guerrero tras confirmarse su lesión muscular, Pedro García no dudó en enviar un sorpresivo mensaje en defensa del delantero, quien no estará presente ante los merengues este fin de semana. Estas declaraciones generaron diversas reacciones entre los aficionados, quienes no tardaron en expresar sus opiniones a través de las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO PEDRO GARCÍA A PAOLO GUERRERO A POCO DEL PARTIDO ENTRE ALIANZA VS UNIVERSITARIO?

Este sábado 12 de septiembre, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, Paolo Guerrero, una de las figuras del equipo blanquiazul y quien viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos partidos, no estará en el campo debido a una fuerte lesión muscular que lo alejará varias semanas. Frente a ello, a través del podcast ‘Play TV prime’, Pedro García aprovechó la previa del clásico peruano para sugerir al delantero que disfrute de la última etapa de su carrera futbolística y se preocupe menos por las críticas. Inclusive, el periodista indicó que el ‘Depredador’ tiene aún la oportunidad de salir campeón con Alianza y arrebatarle el tricampeonato a la ‘U’, con lo que podría retirarse por la puerta grande del club de sus amores.

“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. Aprovecha levantarte cada mañana siendo el 9 de Alianza Lima, siendo capitán de Alianza Lima, en este minuto. De repente, el fútbol te ofrece la posibilidad de dar la vuelta con Alianza Lima. Y si eso ocurre, entrarás en la historia definitiva de Alianza. Y goza este camino, esta construcción, esta ruta ganadora que Alianza comenzó en el mes de enero. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Entonces, esa experiencia no la reniegues, consejo de pata”, dijo García.

¿QUÉ DIJO PIERO QUISPE SOBRE EL PARTIDO ANTE ALIANZA LIMA EN MATUTE?

Un nuevo clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que ha generado gran expectativa entre los hinchas de ambos equipos. Así, una de las figuras del conjunto crema, Piero Quispe, se pronunció tras el amargo empate ante Comerciantes Unidos, resultado que dejó al equipo momentáneamente en el segundo lugar de la tabla. El mediocampista, quien no juega un clásico desde la final de la temporada 2023, mostró su entusiasmo por integrar el once titular que defina Héctor Cúper y aseguró que el equipo viene trabajando para alcanzar el objetivo trazado.

Asimismo, el futbolista de 25 años afirmó estar recuperado y trabajar a diario con el propósito de recuperar la titularidad, aunque reconoció que la decisión final dependerá del DT argentino. “Es un rival directo y vamos a salir con todo. Yo estoy bien, ya me siento bien físicamente, trabajo para estar en el 11, pero el profe es el que decide. Estoy bien, me siento feliz, tranquilo, con confianza y doy todo de mí para ser titular. Es un partido bastante bonito y es un clásico, es otro partido. Estamos concentrados todos porque es un bonito partido. Después de bastante tiempo volveré a jugar un clásico, voy a trabajar para poder ayudar a mis compañeros”, dijo Quispe.