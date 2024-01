Ya se conocieron los rivales de Perú en los siguientes encuentros amistosos: Nicaragua y República Dominicana. Dichos duelos, a jugarse en el mes de marzo, servirán para que debute Jorge Fossati al mando de la Bicolor. Cabe mencionar que hay mucho descontento en redes sociales, pues gran parte de los hinchas ya se habían ilusionado con jugar contra Italia, que finalmente enfrentará a Venezuela. En este contexto, un youtuber dominicano hizo un polémico comentario sobre el duelo ante la Blanquirroja.

El picante comentario de youtuber dominicano en la previa al Perú vs República Dominicana

El popular Will de Los futbolitos, quien es conocido por sus ácidos comentarios en redes sociales, dio una declaración que no le cayó nada bien a los fanáticos de Perú. Él aseguro que espera el duelo ante nuestra selección por un motivo particular.

“Qué ansias tengo de agregar otra selección a mi lista de hijos. Prepárate Perú”, fue lo que señaló Will. Esto como se esperaba, no pasó nada desapercibido en redes sociales.

“Terrible goleada que le va a meter a esa selección”, “No le den vitrina a un NN” , “Ese no sabe dónde está parado”, “Will no sabe nada de fútbol”, “Ni en su país lo conocen”, “¿En Dominicana existe el fútbol?”, fueron algunas de las frases de los cibernautas peruanos sobre esta declaración.

¿Jorge Fossati convocará a Oliver Sonne? Lo que dijo el técnico uruguayo

ATV Deportes, en una reciente entrevista publicada y compartida por redes sociales, dialogó con Jorge Fossati e inicialmente le preguntó si había seguido el desempeño de Oliver Sonne de alguna manera u observado los minutos jugados en el viejo continente.

“Lo hemos visto en su equipo”, reveló en exclusiva el flamante DT de la selección peruana acerca del futbolista que milita en Dinamarca y juega para el Silkeborg, enfatizando sobre una eventual convocatoria en que “yo no traigo a nadie y le prometo que va a jugar todo el partido, que va a entrar”.

¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial?

Un total de 48 equipos son los que pueden clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Sudamérica: 6 plazas y media

6 plazas y media Asia: 8 plazas y media

8 plazas y media África: 9 plazas y media

9 plazas y media Norte, Centroamérica y el Caribe: 6 plazas y media

6 plazas y media Europa: 16 plazas

16 plazas Oceanía: 1 plaza y media

¿Qué queda por jugar en el fixture de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?





SEPTIEMBRE 2024

Fecha 7:

Uruguay - Paraguay

Perú - Colombia

Brasil - Ecuador

Bolivia - Veneuzela

Argentina - Chile

Fecha 8:

Colombia - Argentina

Venezuela - Uruguay

Paraguay - Brasil

Chile - Bolivia

Ecuador - Perú

OCTUBRE 2024

Fecha 9:

Perú - Uruguay

Venezuela - Argentina

Bolivia - Colombia

Chile - Brasil

Ecuador - Paraguay

Fecha 10:

Uruguay - Ecuador

Colombia - Chile

Brasil - Perú

Paraguay - Venezuela

Argentina - Bolivia

NOVIEMBRE 2024

Fecha 11:

Uruguay - Colombia

Perú - Chile

Venezuela - Brasil

Paraguay - Argentina

Ecuador - Bolivia

Fecha 12:

Colombia - Ecuador

Brasil - Uruguay

Bolivia - Paraguay

Argentina - Perú

Chile - Venezuela

MARZO 2025

Fecha 13:

Uruguay - Argentina

Perú - Bolivia

Brasil - Colombia

Paraguay - Chile

Ecuador - Venezuela

Fecha 14:

Colombia - Paraguay

Venezuela - Perú

Bolivia - Uruguay

Argentina - Brasil

Chile - Ecuador

JUNIO 2025

Fecha 15:

Colombia - Perú

Venezuela - Bolivia

Paraguay - Uruguay

Chile - Argentina

Ecuador - Brasil

Fecha 16:

Uruguay - Venezuela

Perú - Ecuador

Brasil - Paraguay

Bolivia - Chile

Argentina - Colombia

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17:

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18:

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

