El polémico mensaje de Gabriel Costa sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”

Gabriel Costa decidió cerrar su etapa en el fútbol peruano dejando declaraciones que no pasaron desapercibidas. A poco de anunciar que continuará su carrera fuera del país, el extremo uruguayo nacionalizado peruano recordó uno de los episodios más dolorosos de su trayectoria: la final de la Liga 1 2023, cuando Alianza Lima dejó escapar el título ante Universitario de Deportes en Matute.

A tres años de aquel desenlace, el futbolista rompió su silencio y expresó una mezcla de frustración, autocrítica y reproches que reavivaron el debate entre los hinchas. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista, no solo apuntaron al resultado, sino también a decisiones internas que, según él, terminaron marcando el destino del campeonato.

¿CUÁL FUE EL POLÉMICO MENSAJE DE GABRIEL COSTA SOBRE LA FINAL DEL 2023?

En diálogo con el programa digital ‘Mano a Mano’ del canal Denganche, Costa reconoció que ese partido sigue siendo una herida abierta. “Hasta el día de hoy estoy dolido. Me sacaron una copa de la vitrina”, confesó, dejando en claro que el recuerdo sigue latente.

El uruguayo fue más allá y aseguró que el título se perdió por errores propios. “Ese año en Alianza regalamos el campeonato. En noviembre tendríamos que haber salido campeones”, señaló, asumiendo responsabilidad colectiva por el desenlace.

Además, cuestionó decisiones adoptadas en el tramo decisivo del torneo, especialmente en los encuentros finales. “Como jugadores perdimos el partido, y el técnico lo perdió tácticamente. No le encuentro lógica a haber jugado con línea de tres cuando todo el año jugamos con línea de cuatro”, sentenció, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO GABRIEL COSTA EN SU MENSAJE DE DESPEDIDA DEL FÚTBOL PERUANO?

Luego de confirmarse que no continuaría en Universitario y de frustrarse otras opciones en el medio local, Costa anunció oficialmente su salida del Perú con un mensaje cargado de agradecimiento. A través de sus redes sociales, dedicó palabras especiales a los tres clubes más grandes del país. “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes”, escribió.

El jugador resaltó que vestir esas camisetas fue un privilegio y recordó los títulos obtenidos en cada etapa. “Con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón”, expresó, destacando el esfuerzo y la exigencia que marcaron su paso por el campeonato local.

También tuvo un espacio para la Selección Peruana, subrayando lo que significó disputar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. “Tener la oportunidad de representar a un país entero (...) fue uno de los mayores honores de mi trayectoria”, afirmó, remarcando que esa experiencia lo marcó tanto dentro como fuera de la cancha.

¿CÓMO FUE LA TRAYECTORIA DE GABRIEL COSTA EN EL FÚTBOL PERUANO?

Costa llegó al Perú en 2014 para vestir la camiseta de Alianza Lima, donde se mantuvo hasta 2015. Luego pasó a Sporting Cristal, club con el que alcanzó el título nacional en 2016 y 2018, consolidándose como uno de los extremos más desequilibrantes del torneo.

Tras su paso por Colo Colo de Chile, regresó al fútbol peruano en 2023 para una segunda etapa en Alianza, y posteriormente se sumó a Universitario de Deportes en 2024. Con el conjunto crema logró dos campeonatos más, en 2024 y 2025, antes de cerrar su ciclo en el país. “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”, concluyó, despidiéndose con cuatro títulos nacionales y una huella importante en la Liga 1.

