Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El polémico mensaje de Gabriel Costa sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato” | Composición EC: YouTube / Agencias
El polémico mensaje de Gabriel Costa sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato” | Composición EC: YouTube / Agencias
Por Redacción EC

Gabriel Costa decidió cerrar su etapa en el fútbol peruano dejando declaraciones que no pasaron desapercibidas. A poco de anunciar que continuará su carrera fuera del país, el extremo uruguayo nacionalizado peruano recordó uno de los episodios más dolorosos de su trayectoria: la final de la Liga 1 2023, cuando Alianza Lima dejó escapar el título ante Universitario de Deportes en Matute.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

El polémico mensaje de Gabriel Costa sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”
Deportes

El polémico mensaje de Gabriel Costa sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”
Deportes

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”

¡Polémica! Erick Osores provoca controversia al advertir a los rivales de Universitario sobre ir al Monumental: “Es asumir prácticamente una derrota”
Deportes

¡Polémica! Erick Osores provoca controversia al advertir a los rivales de Universitario sobre ir al Monumental: “Es asumir prácticamente una derrota”

¡Atención hinchas de Universitario! Javier Rabanal confirmó cuándo debutará Sekou Gassama en el cuadro crema
Deportes

¡Atención hinchas de Universitario! Javier Rabanal confirmó cuándo debutará Sekou Gassama en el cuadro crema