Universitario de Deportes sigue festejando su gran preciado tricampeonato. En pleno mes de diciembre, los merengues siguen celebrando un inolvidable logro para toda su hinchada. En este contexto, Matías Di Benedetto fue entrevistado y le envió un polémico mensaje a Hernán Barcos, exjugador de Alianza Lima, tras el conflicto que tuvo en su momento con Alex Valera, delantero de la ‘U’.

El ‘Tano’, en diálogo con ‘Hazme el Aguante’, reveló que aquel choque fue un impulso para el goleador crema, pues desde ese momento empezó a mostrar su mejor versión. “Fue lo mejor que le pasó (entre risas).Pero sí, me parece que fue un poco vendida de humo, para mí, porque sabes que entre nosotros hay códigos y eso no se dice a las cámaras. Quizás fue para ganarse a sus propios hinchas. Se rompió un código, no estuvo bueno. Aparte, él no es peruano, es la realidad; hace muchos años está acá, y vender que vos defendés más al país que un peruano de sangre como es Valera no me cuadró. Fue para la gente”.

“Para mí fue para sacar un poco de contexto lo que fue partido, por qué ese partido debimos ganarlo nosotros, se habló más de eso que del partido“, agregó Williams Riveros, quien también fue entrevistado en dicho espacio digital.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera?

En aquel clásico disputado en el estadio Monumental, el ‘Pirata’ dijo lo siguiente sobre Valera. “Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle ‘no’ a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él”.

Pablo Ceppelini, uno de los jugadores de Alianza Lima más criticados por la hinchada blanquiazul tras la reciente eliminación del cuadro blanquiazul ante Sporting Cristal, dio una entrevista exclusiva y habló de todo. En este contexto, el volante uruguayo aprovechó el momento para enviarle una polémica frase a Universitario de Deportes.

“Tuve un bajón de nivel y lo levanté en el Clausura. Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza. Con todo respeto, se habla más de Alianza que del tricampeonato de la ‘U’”, dijo el jugador extranjero en diálogo con Al Ángulo.

“Tenemos el mejor plantel de la liga peruana, por lejos, y terminar cuartos es un fracaso. Creo que no se supo gestionar al equipo tanto en la Copa como en el torneo local. Empezar desde la Fase 1 y llegar a la fase de grupos de la Libertadores no es fácil”, agregó Ceppelini.

Clíver Huamán, conocido en redes como ‘Pol Deportes’, es un joven de 15 años que se ganó la admiración de muchos tras narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro cercano al estadio Monumental. Su historia se volvió viral muy rápido. Gracias a su coraje, su sueño de narrar un partido dentro de un estadio se hizo realidad: L1 Max lo invitó a cubrir el encuentro de playoffs de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Sin embargo, Mr. Peet sorprendió con unas inesperadas declaraciones.

“Voy a explicar algo: me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto. Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina, porque la gente cree que esto de acá, esto pertenece a torneos, esto sale de Argentina. Yo, en medio de la sorpresiva presencia de Pol, entablé una conversación con él y, al aire, coordiné con producción para que pudiera narrar un poco, pero ya una vez en cabina me dijeron: “Peter, acá hay temas legales porque es menor de edad”. Se trataba de hacer algo simbólico; esa fue la intención", empezó diciendo Peter Arévalo en ‘Madrugol’.