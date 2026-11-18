Sporting Cristal afronta una de las jornadas más importantes de su calendario este domingo 22 de noviembre. El conjunto del Rímac recibirá a Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026, en un compromiso que no solo tendrá repercusiones en sus aspiraciones deportivas, sino que también podría marcar el rumbo de su planificación para el próximo año. En medio de esta expectativa, el nombre de Roberto Mosquera vuelve a estar en el centro de la conversación. El entrenador peruano tiene contrato hasta finales de diciembre y su permanencia todavía genera interrogantes. Frente a ese escenario, Diego Penny decidió expresar públicamente su posición y consideró que la institución debería apostar por la continuidad del estratega. Para el exguardameta, el trabajo realizado durante los últimos meses merece reconocimiento, especialmente por la manera en que el equipo consiguió recuperarse después de atravesar una etapa complicada.

Diego Penny recordó el complicado primer semestre de Sporting Cristal

Durante su participación en el programa Después de Todo, Penny hizo una evaluación crítica de lo ocurrido en el Torneo Apertura. El exarquero consideró que los resultados obtenidos por los celestes estuvieron muy por debajo de las expectativas que suele generar una institución de su importancia. Incluso calificó aquella campaña como una de las más decepcionantes de los últimos torneos cortos del campeonato peruano.

“Cristal tuvo un Apertura de terror, con números muy malos”, manifestó al referirse al rendimiento del equipo durante aquella primera parte de la temporada. Sus declaraciones reflejan la magnitud del contraste que encontró entre el desempeño inicial del plantel y la evolución que posteriormente consiguió mostrar bajo una nueva conducción técnica.

El respaldo de Penny a Roberto Mosquera y su comando técnico

Al analizar el cambio de rumbo del conjunto bajopontino, el exfutbolista destacó la influencia que tuvo la llegada de Mosquera. Desde su perspectiva, el entrenador consiguió modificar el panorama deportivo y devolverle competitividad a un equipo que necesitaba recuperar confianza y regularidad. Por esa razón, considera que su trabajo debería tener un peso importante cuando la dirigencia evalúe quién estará al frente del plantel en 2027.

No obstante, Penny también evitó atribuir toda la recuperación exclusivamente al cuerpo técnico. El exguardameta recordó que durante la temporada se incorporaron nuevos futbolistas, cuyas contribuciones también ayudaron a fortalecer al equipo. “Esa cara la lavó completamente con Roberto Mosquera y su comando técnico. Pero también llegaron ciertos refuerzos”, explicó, al reconocer que hubo varios factores detrás de la mejoría celeste.

Sporting Cristal: el partido ante Cienciano puede influir en las decisiones

La presentación frente al conjunto cusqueño representa una oportunidad importante para que Sporting Cristal cierre el Clausura con un resultado favorable. Más allá de los puntos en disputa, el rendimiento del equipo también será observado como parte del balance de una temporada que tuvo momentos muy diferentes. La institución deberá analizar los resultados, el desempeño colectivo y las posibilidades de crecimiento para el siguiente campeonato.

¿La dirigencia renovará a Roberto Mosquera para el 2027?

Aunque Penny manifestó claramente su deseo de que Mosquera continúe, reconoció que la decisión final corresponde a los responsables de la administración deportiva. El exarquero dejó entrever que el desenlace del campeonato podría influir en las conversaciones internas y que no necesariamente las opiniones de los hinchas o referentes coincidirán con los planes de quienes toman las decisiones en el club.

“El fútbol a veces nos demuestra que nosotros podemos pensar de una manera, pero de repente los dirigentes están pensando otra, o están esperando a ver cómo termina el campeonato”, señaló. Así, el futuro del estratega permanece sujeto a una evaluación que tendrá como uno de sus puntos centrales el cierre de temporada ante Cienciano y el proyecto que Sporting Cristal quiera construir para el 2027.