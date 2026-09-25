La convocatoria de la selección peruana para sus próximos amistosos internacionales generó comentarios dentro del fútbol nacional por la ausencia de representantes de Deportivo Garcilaso. El conjunto cusqueño atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y viene de golear 4-0 a Universitario de Deportes, resultado que reforzó su posición entre los equipos que pelean por los primeros lugares. En este contexto, tras el encuentro ante el cuadro crema, el venezolano Carlos Ramos, volante del conjunto cusqueño expresó su sorpresa porque ningún compañero suyo haya sido considerado y mencionó a varios que, según su perspectiva, merecían una oportunidad con la ‘Bicolor’. A continuación, te contamos todos los detalles de sus declaraciones, la convocatoria peruana y los rivales que enfrentará.

¿QUÉ DIJO CARLOS RAMOS SOBRE LA AUSENCIA DE JUGADORES DE GARClLASO?

Después de la goleada sobre Universitario, Carlos Ramos consideró que el rendimiento de Deportivo Garcilaso debería haber sido tomado en cuenta al momento de elaborar la convocatoria. El venezolano sostuvo que el resultado conseguido demuestra el nivel competitivo de su equipo y cuestionó que ningún jugador cusqueño aparezca en la lista.

“Es un resultado para que se hable de nosotros como candidatos y de por qué no llamaron a ningún jugador de la selección de Perú. Eso me pareció bastante extraño, que no llamaron ni siquiera a un jugador del Cusco”, manifestó en zona mixta.

Ramos agregó que la convocatoria debería considerar a los futbolistas que atraviesan un buen momento y aseguró que en Garcilaso existen varios jugadores con ese rendimiento, según informa el diario La República.

¿QUÉ COMPAÑEROS DE GARClLASO DESTACÓ CARLOS RAMOS?

El mediocampista venezolano mencionó directamente a algunos integrantes del plantel que, desde su perspectiva, podrían haber recibido una convocatoria. Entre ellos señaló al delantero Beto Da Silva y al arquero Patrick Zubczuk, además de Aldair Salazar, Erick Canales y Christopher Olivares.

“El nivel de Beto, de Patrick, de Aldair, de Erick, de Christopher Olivares, porque como le dije a tu compañero, hasta los suplentes podrían estar”, afirmó Ramos, quien también resaltó el nivel general que viene mostrando el equipo cusqueño.

🗣️ "Es un resultado para que se hable de nosotros como candidatos y de por qué no convocaron a nadie de Garcilaso a la Selección 🇵🇪"



✍🏼 Carlos Ramos



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¿QUIÉNES SON LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN PERUANA?

La lista para los próximos compromisos de Perú está conformada por 25 futbolistas distribuidos entre arqueros, defensas, mediocampistas y delanteros:

Arqueros: Diego Romero, Matías Córdova y Pedro Gallese.

Diego Romero, Matías Córdova y Pedro Gallese. Defensas: César Inga, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

César Inga, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés. Centrocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún.

André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún. Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Piero Magallanes.

¿A QUIÉNES ENFRENTARÁ PERÚ EN LA PRÓXIMA FECHA FIFA?

La selección peruana tendrá cuatro partidos durante esta próxima ventana internacional. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Perú vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre, a las 15:30, en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Sábado 26 de septiembre, a las 15:30, en el Inter&Co Stadium de Orlando. México vs. Perú | Martes 29 de septiembre, a las 20:00, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Martes 29 de septiembre, a las 20:00, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre, a las 13:00, en el Saputo Stadium de Montreal.

Sábado 3 de octubre, a las 13:00, en el Saputo Stadium de Montreal. Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre, a las 18:00, en el Niu Stadium de Miami.

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