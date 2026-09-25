El polémico y enérgico comentario de futbolista de Deportivo Garcilaso por no ser convocado ningún jugador a la selección peruana: “No llamaron ni siquiera...” | Foto: @clubdeportivogarcilaso
El polémico y enérgico comentario de futbolista de Deportivo Garcilaso por no ser convocado ningún jugador a la selección peruana: “No llamaron ni siquiera...” | Foto: @clubdeportivogarcilaso
Por Redacción EC

La convocatoria de la selección peruana para sus próximos amistosos internacionales generó comentarios dentro del fútbol nacional por la ausencia de representantes de Deportivo Garcilaso. El conjunto cusqueño atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y viene de golear 4-0 a Universitario de Deportes, resultado que reforzó su posición entre los equipos que pelean por los primeros lugares. En este contexto, tras el encuentro ante el cuadro crema, el venezolano Carlos Ramos, volante del conjunto cusqueño expresó su sorpresa porque ningún compañero suyo haya sido considerado y mencionó a varios que, según su perspectiva, merecían una oportunidad con la ‘Bicolor’. A continuación, te contamos todos los detalles de sus declaraciones, la convocatoria peruana y los rivales que enfrentará.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.